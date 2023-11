E-Garden: preparare le ortensie alla fioritura

Oggi parliamo di ortensie. Se non avete ancora provveduto, questo è il momento giusto per potarle. In questo appuntamento vediamo come fare per non correre il rischio di perdere la prossima fioritura.

È fondamentale riconoscere quelli che saranno i rami che daranno origine alle gemme ed evitare di tagliarli. Ma non basta. È molto importante anche adoperare la giusta attrezzatura. Le forbici per potare e le cesoie devono essere in buono stato di manutenzione e con lame affilate, così da ottenere tagli netti, precisi e senza sfilacciature. Tagliate subito i rami che hanno appena fiorito, che vanno accorciati di 2-3 gemme e poi asportate alla base tutti i rami secchi, vecchi o legnosi. Ricordatevi sempre che il taglio deve essere eseguito in senso obliquo, così da non far stazionare l’acqua sulla ferita a seguito del taglio. E cercate sempre di tagliare appena sopra una gemma rivolta verso l’esterno. Così facendo la chioma che si svilupperà sarà omogenea e uniforme.

Ricordatevi che l’ortensia comune fiorisce sui rami di un anno, cioè su quelli che si sono sviluppati da germogli dell’anno precedente. Quindi se si vogliono avere fiori, questi rami vanno preservati, e si riconoscono molto facilmente perché terminano con una gemma in punta.

Buon E-Garden a tutti!