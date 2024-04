E-Garden: non è primavera senza le magnolie

La Magnolia grandiflora era molto di moda durante tutto l’Ottocento. Non c’era un giardino che non ne avesse almeno una. Oggi però puntiamo i riflettori sulle sue sorelle, le magnolie di origine orientale, perché sono proprio loro a regalarci l’esplosione di corolle rosa, bianche o lilla sui rami ancora nudi.

Arbusti di medio sviluppo, piccoli alberelli, presentano delle foglie verdi chiare, tenere, ben diverse dalla sorella maggiore, le cui foglie sono coriacee e sempreverdi.

Per chi ama il bianco e il profumo della primavera, deve assolutamente portarsi a casa la magnolia stellata, con i suoi fiori – appunto – a forma di stella e dalla fragranza inebriante, a volte di limone, fresia o miele.

La magnolia stellata e la magnolia soulangeana crescono bene anche in contenitore, ma mi raccomando il drenaggio, che deve essere sempre garantito. Utilizzate terricci per acidofile e coltivatele alla mezz’ombra. Per quanto riguarda la potatura, potete lasciarle crescere a forma libera, a cespuglio. Sarà una vera gioia per gli occhi.

Buon E-Garden a tutti!