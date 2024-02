E-Garden: l'Euphorbia eritrea, un falso cactus

Nativa dell’Africa, questa pianta, a discapito delle apparenze non è un cactus. Nella mitologia greca, pare che la Maga Circe utilizzasse il suo lattice per creare pozioni magiche, come quella che utilizzo per trasformare in maiali i compagni di viaggio di Ulisse nell’Odissea. La protagonista dell’appuntamento di oggi è l’Euphorbia eritrea.

Si tratta di una pianta resistente anche alla luce diretta del sole. Infatti, necessita di ambienti abbondantemente soleggiati per poter prosperare. Se avete una finestra disposta a sud, quella sarà la sua esposizione ideale.

Da aprile in poi, con cadenza mensile, potete distribuire un concime specifico per succulente. Ma ricordate che le innaffiature dovrebbero limitarsi alle sole volte in cui il terriccio è davvero asciutto.

Ricordate poi questo importante promemoria: il suo lattice è urticante, quindi vi consigliamo di adoperare sempre i guanti. In estate potete tagliare i rami sgraziati e con questi farci delle talee. Dovete semplicemente lasciarli asciugare all’aria e al buio per due settimane, mettendoli poi in un vasetto con torba mista a sabbia per favorire la loro radicazione

