E-Garden: le primule

In questo appuntamento celebriamo le primule. Coloratissime, sono i fiori che annunciano la primavera. Coltivandole, porterete allegria e colore nei vostri balconi e davanzali di città.

Le primule sopportano molto bene il freddo, ed è proprio per questo motivo che se la fioritura è stentata e le foglie cominciano a ingiallire prima del tempo probabilmente è perché la pianta sta soffrendo per il troppo caldo. Allora fate un tentativo e provate a spostarla in un luogo più fresco, ma comunque al riparo dalle correnti d’aria.

In assoluto, il luogo migliore in cui posizionarle è quello in cui ricevono il sole nelle prime ore del mattino, perché credeteci, sono davvero allergiche al caldo.

L’irrigazione è un altro aspetto fondamentale nella loro coltivazione. Amano terricci umidi ma odiano terribilmente i ristagni. Il consiglio allora è di mettere sempre dell’argilla espansa alla base del vaso. In questo modo avrete la certezza che le radici non saranno mai ammollo nell’acqua. E per una fioritura ancor più prolungata vi suggerisco di asportare periodicamente i fiori appassiti, così da mantenerla sempre in ordine.

Buon E-Garden a tutti!