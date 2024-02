E-Garden: l'affascinante Monstera deliciosa

Protagonista di oggi è la Monstera deliciosa. Spettacolare come pianta da interni, ha delle foglie diverse l’una dall’altra, con incisioni e fori differenti. Intere e cuoriformi quando sono giovani, diventano poi incise e perforate nello stadio adulto. Pensate che possono allungarsi per oltre un metro e allargarsi fino a 60 cm. Vi ricordo di annaffiarla ogni 10-15 giorni, in questo periodo, evitando però di lasciare l’acqua nel sottovaso. È importante anche vaporizzare il fogliame solo con acqua distillata, per evitare macchie antiestetiche. Potete poi arricchire l’acqua dell’annaffiatoio con un fertilizzante liquido per piante verdi, ma mi raccomando, diluitelo sempre correttamente.

Pexels

È una pianta facile da curare ed è molto longeva. Può vivere addirittura oltre i 15 anni. È adatta a uffici, negozi e sale d’attesa, perché si mantiene nel tempo ed è molto decorativa. Ovviamente è piuttosto ingombrante e non ama essere relegata in un angolo. Prospera bene in posizioni luminose, ma attenzione ai raggi del sole diretti. La sua temperatura ideale è compresa tra i 20 e i 25 gradi circa.

Buon E-Garden a tutti!