E-Garden: la Zamia, perfetta per i principianti

Nell’appuntamento di oggi parliamo di una pianta molto facile e durevole, perfetta anche per i principianti, ideale sia in casa che in ufficio: la Zamioculcas zamiifolia.

Si tratta di una pianta semi-succulenta, con lunghe foglie composte da molte foglioline coriacee, lanciolate e di un bel verde lucente.

Annaffiatela in maniera moderata e rinvasatela in un contenitore di una misura in più solo quando gli steli fogliari hanno occupato tutto il substrato a disposizione. Ricordatevi sempre che nel nuovo contenitore è molto importante che ci sia un drenaggio ottimale.

Unsplash

Per coltivarla al meglio, tenete a mente questi segreti: vuole tanta luce, ma non diretta, e il suo terriccio non deve mai essere esageratamente bagnato.

La sua temperatura ideale è compresa tra i 16 e i 26 gradi circa e non collocatela mai vicino a porte o finestre aperte di frequente. In estate poi potete metterla all’aperto alla mezz’ombra, ma al riparo dal vento. Nella stagione invernale invece non fatelo, perché è una pianta super freddolosa.

Buon E-Garden a tutti!