E-Garden: la stagione delle erbe aromatiche

La primavera è arrivata e la natura si risveglia. Le protagoniste dell’appuntamento di oggi sono le erbe aromatiche, perfette per questa stagione.

Conosciutissime e apprezzate come condimento per le pietanze, molte di loro possono essere coltivate con facilità anche sul balcone o sul davanzale della finestra di casa.

Si tratta di piante rustiche, pertanto si accontentano di poca acqua, ma non fate mai mancare loro la luce del sole. Adoperate vasi in terracotta e terricci specifici che favoriscano un rapido drenaggio dell’acqua in eccesso. Oppure una cassetta in legno, per realizzare un simpatico “condominio” orticolo.

Unsplash

Ma si sa, la convivenza non è sempre facile e le erbe aromatiche non fanno eccezione. Alcune piante crescono meglio insieme, perché traggono beneficio le une dalle altre, ma ci sono anche quelle che amano stare da sole. Come ad esempio il rosmarino, che può diventare molto grande, con fusti legnosi e rametti robusti. Dategli quindi un vaso tutto suo e non dimenticate di aggiungere sabbia al terriccio. Fate lo stesso anche per la salvia.

Origano e timo sono invece amici per la pelle. Potete destinar loro un unico vaso. Non si lamenteranno di certo. Entrambi grandi amanti del sole, perenni e con un portamento anche tappezzante. Un bel valore aggiunto.

Buon E-Garden a tutti!