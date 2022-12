E-Garden: la Rosa di Natale

Gli inglesi lo chiamano Christmas Flower, i francesi Rose de Noël, ma per noi italiano altro non è che la Rosa di Natale. Il nome corretto è in realtà Elleboro, una bellissima pianta perenne che presenta fiori porpora, ma anche bianco candido.

È una pianta molto rustica, le foglie sono frastagliate, persistenti e di un colore più o meno scuro. I suoi fiori ricordano tantissimo le Rose di macchia e sono un simbolo di auguri e speranza. La pianta perfetta da regalare durante il periodo natalizio.

Buone feste e buon E-Garden a tutti!