E-Garden: l’ortica, una difesa green per le nostre piante

Come vi abbiamo già detto in passato, è possibile coltivare rose di varie taglie anche sul balcone. Ma considerando questa primavera che alterna giorni di pioggia battente ad altri di sole e caldo, le malattie di origine fungina e non solo si stanno propagando sempre più rapidamente. Sappiate però che l’ortica può venire in nostro soccorso, per proteggere le piante dalle malattie e dagli insetti dannosi.