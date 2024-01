E-Garden: il fascino della Calathea

Che si preferiscano le foglie affusolate o quelle grandi e tonde, è praticamente impossibile non essere conquistati dalla calathea.

Da sola o in gruppo, questa pianta è capace di creare in qualunque stanza della casa un ambiente jungle dinamico e accattivante. Il consiglio è di coltivarla in ambienti interni, a una temperatura tra i 18 e 22 gradi circa, e di non esporla mai ad illuminazione intensa, che anzi potrebbe provocare l’accartocciamento delle loro bellissime foglie. Amano l’umidità e il bagno è il luogo ideale, a patto però che ci sia una finestra.

Unsplash

Per far risaltare ancora di più i disegni del fogliame, ogni trenta giorni pulite le lamine con una spugnetta imbevuta di acqua distillata, reggendo ogni foglia con la mano.

La calathea ha poi una caratteristica tutta speciale. Di giorno abbassa le sue foglie, per poi tirarle su alla sera. Un fenomeno legato ai cicli di luce e buio e noto come nictinastia. Allora non spaventatevi se con la coda dell’occhio scorgete un movimento improvviso nella stanza. È la vostra calathea che saluta il sole o la luna a modo suo.

Buon E-Garden a tutti!