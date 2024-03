E-Garden: gli alberi da frutto

In questo appuntamento vi sveliamo cinque accorgimenti da tenere bene a mente per mettere a dimora con successo gli alberi da frutto. Tendenzialmente sappiate che amano posizioni soleggiate, luminose, meglio se esposte a mezzogiorno e al riparo dalle correnti d’aria. Prediligono suoli di medio impasto, ricchi di sostanze organiche e ben drenati.

Per partire col piede giusto, la profondità della buca deve essere di 80 cm e sul fondo vi suggerisco di spargere uno strato stallatico pellettato. Prestate sempre molta attenzione all’altezza del colletto della pianta, che deve essere all’altezza del suolo, né troppo affossato né in superficie. Coprite l’intero pane di terra con terriccio per trapianti, irrigate abbondantemente per far sì che le radici si affranchino e ricordatevi di pacciamare il piede con paglia e di fasciare il fusto. Sarà così protetto da possibili gelate.

Buon E-Garden a tutti!