E-Garden: decoriamo insieme l'albero di Natale

Fare l’albero di Natale vero è una cosa seria. Non basta mettere a caso qualche pallina e delle luci per ricreare la magica atmosfera delle feste. In questo appuntamento quindi scopriamo come decorare l’abete vero, anche con elementi naturali, per un risultato impeccabile e senza troppo stress.

Arrivati a casa, liberatelo dal nylon che lo avvolge, districate bene i rami e innaffiatelo. Se c’è la carta plastificata che copre il vaso, assicuratevi di fissarla appena sotto il bordo del vaso stesso. Munitevi poi di un sottovaso riempito con biglie di argilla espansa. Quando dovrete innaffiarlo, utilizzate un innaffiatoio a beccuccio lungo, così che l’acqua in eccesso finirà nel sottovaso e non sul pavimento, generando con l’evaporazione un refrigerio per tutti i rami.

Unsplash

Di catene di luci a LED a batterie e non, ce ne sono veramente tantissime. Ma per scegliere tra illuminazione fredda o calda, dovrete fare affidamento solo sul vostro gusto personale. Ovviamente per un buon risultato ne serviranno tante. Ricordatevi di provarle prima di installarle e che si parte sempre dal basso. Ricordiamo anche di far scorrere il filo lungo tutti i rami sino alla punta, così le luci daranno profondità all’albero e l’effetto sarà pieno e bellissimo.

Successivamente passate agli addobbi, seguendo una sola regola: non metteteli mai in fila, né orizzontale né verticale. La disposizione dovrà essere omogenea, ma apparentemente casuale. E al contrario di quanto si potrebbe pensare, non è necessario mettere quelli più grandi in basso e quelli più piccoli in alto. Anche in questo sfruttate tutta la lunghezza dei rametti e non mettete le decorazioni solo sulla punta, ma anche tra i rametti più nascosti.

Unsplash

Quest’anno osate con abbinamenti di colori nuovi e decorazioni insolite e soprattutto ecosostenibili. Di grande tendenza è l’albero super colorato, con molti fiocchi, palline in vetro vintage, decorazioni in latta e ricco di elementi naturali come pigne, bacche e frutta. Via libera quindi a fette di arancia, stecche di cannella e biscotti fatti in casa.

Buoni preparativi e buon E-Garden a tutti!