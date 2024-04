E-Garden: come irrigare i gerani

Il geranio è una pianta ornamentale molto diffusa per decorare balconi e terrazzi. Apprezzato per le abbondanti fioriture e le quasi infinite varietà di colore.

In questo appuntamento scopriamo però quanto l’irrigazione gioca un ruolo fondamentale nella coltivazione dei Pelargoni.

Il periodo migliore per invasarli in cassetta è proprio questo. Amano il sole diretto ma non subito. Aspettate qualche giorno, in modo che le piante si possano ambientare. Per quanto riguarda l’innaffiatura, bagnateli solo e soltanto quando il terriccio è completamente asciutto. Evitate i ristagni d’acqua che porterebbero le radici a marcire. Per il geranio edera e il parigino le innaffiature sono poi fondamentali per avere fioriture strepitose.

Spesso però l’innaffiatoio può risultare scomodo e pesante, col rischio di rovesciare l’acqua in giro per il balcone. Ecco perché l'esperto di giardinaggio Stefano Pagano ci consiglia di usare un tubo estensibile. Come ad esempio questo di Verdemax.

Occupa pochissimo posto, è ultraleggero rispetto ai tradizionali tubi in PVC e soprattutto si estende fino a due volte la sua lunghezza, andando a coprire una distanza – pensate – di 15 metri. Installarlo poi è davvero un gioco da ragazzi.

Buon E-Garden a tutti!