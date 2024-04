E-Garden: agrumi, è tempo di potatura

Protagonisti di questo appuntamento sono gli agrumi. Molto apprezzati come piante ornamentali, presentano foglie sempreverdi, fioriture profumatissime. Ma sono prima di tutto delle preziose piante da frutto. E la scelta è veramente ampia.

Il consiglio è di coltivarli in vaso, in pieno sole, esposti a sud e meglio se vicini a un muro, così da essere protetti dal maltempo. E per quanto riguarda la potatura, questo sono proprio le settimane ideali per eseguire quella cosiddetta “di riforma”, andando cioè a eliminare i polloni, rami che si incrociano tra loro o quelli che crescono dritti verso il centro della pianta. Questo garantirà una migliore arieggiatura e illuminazione della parte interna della chioma, e al contempo darà alla pianta un aspetto più composto.

Tgcom24

Per queste e altre piccole potature è bene adoperare forbici con taglio bypass, come queste di Verdemax, con manici in alluminio e inserti gommati, leggerissime. Misurano 20 centimetri e sono perfette per tagli di rami fino a 18 millimetri di diametro. Credeteci, in questo modo sarà davvero facile ottenere una buona fioritura e fruttificazione.

Buon E-Garden a tutti!