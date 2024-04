16 aprile 2024 12:09

E-Food: tuorlo fritto fondente su crema di cavolfiore e gorgonzola

In questa nuova rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svelerà come realizzare ricette vegetariane semplici, veloci e soprattutto ecosostenibili, parlandoci di prodotti di stagione, buoni e ricchi di benefici per la salute