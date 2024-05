E-Food: spaghetto integrale con erbe spontanee

In questa nuova rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svelerà come realizzare ricette vegetariane semplici, veloci e soprattutto ecosostenibili, parlandoci di prodotti di stagione, buoni e ricchi di benefici per la salute

Protagoniste di questa ricetta sono le erbe spontanee: equiseto, piantaggine e salvia dei prati. La piantaggine è stata utilizzata tradizionalmente in medicina popolare per trattare vari disturbi. Le sue foglie sono ricche di flavonoidi, mucillagini e tannini, e hanno proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e cicatrizzanti. L’equiseto, conosciuto anche come coda di cavallo, è invece un rimedio ricco di benefici per i capelli e le ossa. Ma ha anche proprietà antibatteriche e diuretiche. Può essere utilizzato sia per preparare pietanze che per fare delle tisane. Lo stesso vale per la salvia dei prati. Le sue foglie possono essere utilizzate per insaporire sughi o minestre, mentre i suoi fiori sono indicati per realizzare liquori e sciroppi.

Ingredienti:

- spaghetti

- burro

- limone

- pepe nero

- aglio

- peperoncino

a seconda della disponibilità:

- piantaggine

- equiseto

- salvia dei prati

Procedimento:

Scegliete le foglie più tenere di piantaggine e lavatele bene.

Quindi essiccatene alcune in microonde e poi frullatele fino ad ottenere una polvere.

In una padella, sciogliete del burro, aromatizzandolo con il limone, le foglie di salvia dei prati e del pepe nero.

Aromatizzate anche l’acqua per la cottura degli spaghetti con l’equiseto.

A parte soffriggete uno spicchio di aglio in camicia e del peperoncino, poi unite le foglie di piantaggine che non avete essiccato.

Rimuovere l’equiseto dall’acqua e cuocere gli spaghetti per pochi minuti.

In padella filtrare il burro aromatizzato, unite gli spaghetti e la piantaggine. Aggiungete anche un po’ d’acqua di cottura e della scorza di limone grattugiata.

Impiattate colorando i vostri spaghetti con la polvere di piantaggine, i fiori della salvia dei prati e un filo d’olio extravergine d’oliva.