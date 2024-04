E-Food: risotto con asparagi, aceto balsamico, robiola e basilico disidratato

In questa nuova rubrica, la chef Marisa Maffeo ci svelerà come realizzare ricette vegetariane semplici, veloci e soprattutto ecosostenibili, parlandoci di prodotti di stagione, buoni e ricchi di benefici per la salute

Protagonisti di questa ricetta sono gli asparagi. Un pieno di vitamine e sali minerali, sono anche poveri di calorie e ricchi di acqua. Per questo stimolano la diuresi e aiutano il corretto funzionamento del nostro intestino. Inoltre, aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e sono degli antiossidanti naturali.

Oggi scopriamo come utilizzare l’asparago in tutte le sue parti, perché ricordate sempre che in cucina non si butta via nulla.

E-Planet

Ingredienti per 4 persone:

- 350 gr di riso carnaroli

- 250 gr asparagi

- brodo vegetale a.b.

- mezzo bicchiere di vino bianco

- 50 gr di robiola

- erbe aromatiche e olio evo q.b.

- per mantecare 100 gr burro ghiacciato

- 100 gr Parmigiano Reggiano grattugiato

- aceto balsamico invecchiato, 1 cucchiaino per piatto

- 50 gr nocciole tostate

Procedimento:

E-Planet

Lessate gli asparagi in acqua salata e tenetela da parte.

Poi raffreddateli in una ciotola con acqua e ghiaccio. Quindi scolate e frullate gli asparagi con un mestolo di cottura.

E-Planet

Ora preparate il brodo vegetale con l’acqua di cottura messa da parte, del sedano e la parte inferiore degli asparagi.

In una padella aggiungete olio, aglio e le teste degli asparagi tagliate per il lungo. Salate e cuocete per pochi secondi.

E-Planet

Tostate il riso a secco, salate e sfumate con vino bianco. Alternate il brodo vegetale con la crema di asparagi frullata in precedenza.

E-Planet

A parte, amalgamate la robiola con erbe aromatiche e olio extravergine di oliva.

E-Planet

Mantecate con Parmigiano Reggiano e burro ghiacciato.

Completate il piatto aggiungendo la robiola alle erbe, un filo d’olio, dell’aceto balsamico invecchiato, le teste di asparago saltate in padella, delle nocciole tostate, del basilico disidratato e dei germogli di basilico.