CopenPay: fare il turista green ripaga

Spostarsi in bicicletta o con i mezzi pubblici, aiutare a ripulire un giardino pubblico o i canali del porto. Gesti che dovrebbero essere la normalità, ma che spesso i turisti trascurano. Per questo l’iniziativa vuole premiare chi invece sceglie un modo diverso di vivere la città. In cambio si potrà ricevere un caffè, un bicchiere di vino, ma anche un ingresso gratuito in un museo o un tour in kayak.