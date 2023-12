Cop28, Italia "bocciata": tonfo nella classifica delle performance climatiche

La classifica delle performance climatiche

In coda alla classifica si trovano i Paesi esportatori e utilizzatori di combustibili fossili come Emirati Arabi Uniti (65esimo posto), che ospitano la Cop28 in corso a Dubai, Iran (66esimo) e Arabia Saudita (67esimo). La Cina, maggiore responsabile delle emissioni globali, rimane stabile al 51esimo posto e gli Usa (secondo emettitore globale) perdono cinque posizioni piazzandosi al 57esimo posto. Nel rapporto si prende in considerazione la performance climatica di 63 Paesi, più l'Unione europea nel suo complesso, che insieme rappresentano oltre il 90% delle emissioni globali. Non sono state attribuite neanche quest'anno le prime tre posizioni della classifica "in quanto nessuno dei Paesi ha raggiunto la performance necessaria per contribuire a fronteggiare l'emergenza climatica e contenere il surriscaldamento del pianeta entro la soglia critica di 1,5 gradi". In testa alla graduatoria con il quarto posto la Danimarca, grazie soprattutto alla significativa riduzione delle emissioni climalteranti e allo sviluppo delle rinnovabili, seguita da Estonia (quinta) e Filippine (sesto posto) che rafforzano la loro azione climatica nonostante le difficoltà economiche, spiega il rapporto.