Combattere gli sprechi per il bene delle persone

Una realtà che mette insieme aziende, cittadini, enti non profit e persone in difficoltà economica, come ci ha raccontato Francesco Lasaponara, Fondazione Lab00 ETS e co-founder SpesaSospesa.org: “È un progetto di economia circolare nato nel 2020 per aiutare le persone in difficoltà attraverso la distribuzione di beni alimentari e non alimentari, beni di prima necessità. Funziona in modo molto semplice. C’è un’attività di raccolta fondi, quindi i cittadini privati e le aziende possono contribuire all’acquisto di prodotti. C’è un’attività di raccolta di beni a rischio spreco, eccedenza alimentari e non alimentari. C’è un’attività di distribuzione dei beni alle persone in difficoltà. E poi c’è un aspetto innovativo che è dato dall’utilizzo di una piattaforma blockchain che si chiama Regusto, che ci consente di monitorare le donazioni e gli acquisti per il recupero degli alimenti. Ad oggi abbiamo distribuito su tutto il territorio nazionale oltre 3 milioni di pasti, risparmiando circa 2100 tonnellate di CO2”.