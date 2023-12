Clima, in Italia 378 eventi estremi nel 2023: il 22% in più | Danni per miliardi di euro, 31 le vittime

Processo in Vaticano, il cardinale Becciu condannato per l'acquisto di un palazzo a Londra

"Gli eventi meteo estremi - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - stanno aumentando con sempre maggiore frequenza e intensità, e a pagarne lo scotto sono i territori e i cittadini. Il governo Meloni approvi subito il Piano nazionale di adattamento al clima, stanziando anche le relative risorse economiche, che invece continuiamo a spendere per intervenire dopo i disastri, come dimostrano gli 11 miliardi di euro solo per i danni delle due alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana".

Legambiente: "Puntare di più sulla prevenzione"

"Il rischio - aggiunge Ciafani - è che l'Italia, senza il Piano e gli adeguati stanziamenti per la prevenzione, assenti anche nella Legge di bilancio in via di approvazione, continui a rincorrere le emergenze. Il governo dovrebbe invece impegnarsi molto di più, puntando su prevenzione, politiche di adattamento al clima, campagne di sensibilizzazione sulla convivenza con il rischio, per far diventare il nostro Paese dal più esposto al centro del mar Mediterraneo a un esempio per gli altri".