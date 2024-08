Allarme clima per i ghiacciai: in Alto Adige primo mese senza gelate da 25 anni oltre i 3mila metri

"Si tratta di una pessima notizia per i ghiacciai - ricorda il meteorologo della Provincia di Bolzano, Dieter Peterlin - Si sperava in una boccata d'aria per i ghiacciai in sofferenza ma poi è arrivata l'ondata di caldo africano ad agosto. La crisi climatica è infatti come una devastante pandemia, senza alcun vaccino salva vita in vista per i ghiacciai. Quella del 2024 è un'altra estate terribile per la salute della Marmolada. Per oltre 50 giorni il termometro non va più sotto zero sulla cima del massiccio a cavallo tra Veneto e Trentino Alto Adige. L'ultimo dato con segno negativo, -0,9 gradi, è stato osservato a Punta Penia (3.343 metri) il 5 luglio.