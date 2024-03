Cioccolato in crisi: un futuro sempre più salato

Al posto delle uova, questa Pasqua, andremo a caccia di un vero tesoro. Non certo per la difficoltà, ma piuttosto per il valore del bottino.

Il cacao è infatti al centro di una vera e propria crisi che ha fatto schizzare il suo valore alle stelle. L’ingrediente principale di questa ricetta amara è – tanto per cambiare – il cambiamento climatico, che ha messo in ginocchio i principali produttori mondiali: Ghana, Costa d’Avorio, Camerun e Nigeria.

Condizioni meteorologiche estreme, con forti piogge alternate a periodi di siccità, stanno mettendo in difficoltà i piccoli produttori dell’Africa occidentale, che non riescono a soddisfare la domanda sempre forte di cacao. Effetti climatici estremi che provocano anche l’insorgere di malattie che colpiscono le piantagioni.

Ad esempio, gli agricoltori di Ghana e Costa d’Avorio – che da soli producono circa il 60% del prodotto - hanno prima dovuto fronteggiare un periodo eccessivamente piovoso, che ha provocato la diffusione di una malattia fungina, e poi un periodo secco. A simili condizioni si sommano problemi economici legati alle infrastrutture in pessimo stato e alla mancanza di mezzi dei produttori indipendenti che così non riescono a investire.

Ma aggiungiamo altri ingredienti. Come l’uso dei pesticidi e dei fertilizzanti, dannosi per l’ambiente e per la salute degli stessi lavoratori. La deforestazione per far spazio a nuove piantagioni. I rincari nei costi di trasporto ed energia della materia prima. Tutto questo porta ad un aumento consistente del costo dei semi, che mette a dura prova le aziende che li trasformano in prodotti finiti come il burro di cacao.

Il risultato? Piuttosto salato, proprio come il prezzo finale del cioccolato, che non accenna a scendere. Dal primo gennaio 2024 il rincaro è stato del 40% e il prezzo di una tonnellata di cacao ha superato i 5.500 dollari. Un record assoluto.

Una Pasqua più cara quindi. E se vogliamo salvare le prossime, bisognerà ripensare l’intera catena di produzione. Una collaborazione internazionale tra governi e produttori per affrontare le sfide che il clima ci mette davanti, ambientali e anche sociali.

Se non vogliamo che insieme al Pianeta si sciolga anche il cioccolato, ci conviene agire il prima possibile.