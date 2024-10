Cervino, si sciolgono i ghiacciai e cambiano i confini tra Italia e Svizzera

Il rifugio italiano Guide del Cervino resterà nel Comune valdostano di Valtournenche (che comprende la frazione di Breuil-Cervinia). In questo modo non si avrà più il timore come negli anni passati di dividere in due il bivacco. La struttura si trova a margine del Plateau Rosa, il famoso ghiacciaio svizzero dove è possibile sciare durante tutto l'anno ed è collegato agli impianti di Cervinia. La linea di demarcazione a Sud sarà segnata dalla Gobba di Rollin, mentre a Est il limite passerà sulla Testa Grigia, dove arriva la teleferica per metà italiana e per metà svizzera.