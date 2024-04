Centro e Nord America: tutti con il naso all'insù per ammirare l'eclissi

Come un sipario, per quattro minuti e ventotto secondi il buio calerà tra il Centro e Nord America. Un’eclissi totale di Sole, che si verifica quando la luna passa tra la Terra e la nostra stella, oscurandola.

Un evento molto raro e che ha portato i turisti ad affollare le città che si trovano sul percorso che compirà l’eclissi. Un esempio è Dallas, in Texas, dove sono attesi circa 400mila visitatori. Qui il culmine del fenomeno ci sarà alle 20:40 italiane.

Getty

L’evento astronomico dell’anno partirà dal Pacifico, attraverserà il Messico e salirà dal Texas in direzione nord-est, “oscurando” più di dieci Stati del Nord America, terminando in Canada. Secondo la NASA, questa sarà l’eclissi di Sole vista da più persone negli States, circa 31,5 milioni. Speriamo che tutti si attengano alle indicazioni fornite dagli esperti. Ammirare il disco solare oscurato non è infatti un gioco. Bisogna indossare delle lenti speciali che bloccano le radiazioni ultraviolette e infrarosse molto dannose per gli occhi.

Quali sono invece gli effetti sull’ambiente? Oltre al buio, l’eclissi solare totale influisce anche sulla temperatura, raffreddandola con uno sbalzo termico, e sulla velocità del vento. Queste variazioni, per quanto brevi, influenzano comunque i comportamenti e le abitudini degli animali, che in queste occasioni possono compiere gesti insoliti, in un modo che non è stato ancora del tutto compreso.

Getty

Per questo l’eclissi totale di Sole che si verificherà oggi sarà un’occasione preziosa per compiere ricerche scientifiche. Come farà la NASA, che ha deciso non solo di sistematizzare le osservazioni fatte in passato, ma anche di raccogliere nuove documentazioni grazie a un esperimento di citizen science.

Insomma, un momento di pura mangia, ma anche di grande importanza per la scienza.

Per ammirare l'eclissi dall'Italia, potrete andare sulla pagina YouTube dell'Istituto nazionale di astrofisica a partire dalle 19.00.