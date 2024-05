Bandiere Blu, per il 2024 premiate 236 località italiane

Anche quest'anno sono state assegnate le Bandiere Blu, che per il 2024 vanno a 236 località (10 più dell'anno scorso).

Rispetto al 2023 ci sono 14 nuovi ingressi, mentre 4 sono i Comuni non confermati. La Regione con più Bandiere Blu è la Liguria con 34, seguita dalla Puglia a 24 e da Campania e Calabria con 20. Quindi 19 Bandiere Blu alle Marche, 18 alla Toscana, 15 a Sardegna e Abruzzo e 14 alla Sicilia. Il Trentino Alto Adige riceve 12 bandiere Blu, il Lazio 10, l'Emilia-Romagna e il Veneto 9, la Basilicata e il Piemonte 5. Infine 3 sono le località premiate in Lombardia e 2 in Friuli Venezia Giulia e in Molise.