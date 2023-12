Albero di Natale, il giardiniere d'eccezione Emanuele Senesi: "La richiesta più frequente che ricevo? Che possa essere riutilizzato dopo le Feste"

Il periodo natalizio regala emozioni uniche dal punto di vista delle decorazioni. Il vero protagonista di questa magia è l'albero, tutto ruota intorno a lui, come sottolinea a Tgcom24 Emanuele Senesi , giardiniere d'eccezione e fondatore della Senesi Emanuele Giardini, azienda specializzata nella realizzazione e nella cura del verde a 360°, che opera nel settore da più di trent'anni e che si occupa anche di allestimenti natalizi. Senesi spiega qual è l'albero di Natale perfetto, quali sono gli addobbi più green e svela la richiesta più comune dei clienti: "Che l'albero possa essere poi riutilizzato, ripiantumato nel giardino o in un ambito pubblico affinché rimanga nel tempo e cresca, diventando un ricordo indelebile di un momento piacevole".

Parlando di decorazioni natalizie, la Senesi Emanuele Giardini che allestimenti fa?

Facciamo allestimenti di alberi di Natale scenografici e creativi (da interno o esterno). Si può scegliere tra un albero finto e uno vero, tra un look tradizionale e un albero a tema (classico, full glam, piumato, ispirato al nord Europa, ecc.). L'albero è il soggetto principale del Natale, il simbolo. Incarna la convivialità familiare di questo periodo dell'anno. Un periodo in cui i bambini si trovano con i genitori ad addobbare la casa, a mettere le lampadine, le decorazioni. Molte volte, quando ci rechiamo nelle case ad allestire, i piccoli sono presenti. È un modo per farli entrare nel mood natalizio e per far sentire loro questo momento di festa.

Cosa chiedono maggiormente i clienti?

I clienti chiedono maggiormente che l'albero di Natale (vero) possa essere poi riutilizzato, ripiantumato nel loro giardino o in un ambito pubblico. Dunque, che la pianta, dopo essere stata usata, rimanga nel tempo e cresca, diventando un ricordo indelebile di un momento piacevole. D'altronde, è un peccato pensare di tagliare una pianta per fare solo l'albero di Natale e poi buttarla via.



Passando a qualche consiglio, qual è l'albero di Natale perfetto?

Il simbolo natalizio per eccellenza è l'abete, il classico albero di Natale. Tuttavia, negli ultimi anni, si utilizzano un po' tutte le tipologie di alberi. E il risultato, che si tratti di una conifera o di una pianta a foglia caduca, è comunque bello.

Come tenere bene un albero di Natale vero dentro casa?

Se parliamo di una pianta con l'apparato radicale, e quindi con la sua zolla, è fondamentale tenerla bagnata e, quindi, ogni tanto, versare acqua all'interno del suo vaso. Inoltre, è importantissimo che chi vi fornisce l'albero, prima di portarlo in casa, lo tratti con prodotti che ne evitino una traspirazione eccessiva. Ci sono dei prodotti naturali, a base di pinolene, un estratto di pigna, che spruzzati sulla chioma della pianta la preservano e la mantengono più a lungo. Sono prodotti antitraspiranti, che non sporcano. Si possono utilizzare anche in ambito domestico e aiutano la pianta a restare più bella e sana, avendo poi la possibilità, come dicevamo prima, alla fine del periodo natalizio, di poterla ripiantumare e tenere.



Che consigli dà per scegliere gli addobbi migliori per l'albero e anche per il giardino?

Per quanto riguarda le luci, adesso, a differenza di una volta, si utilizzano maggiormente quelle a Led. Il che significa un basso impatto ambientale, un consumo veramente limitato e una pericolosità della lampadina stessa praticamente inesistente. Invece, per quanto riguarda gli addobbi, consiglio di avere la sensibilità di utilizzare tutto quello che la natura ci dà a disposizione, quindi il mandarino, il melograno, il fiore dell'ortensia secco. Tutti addobbi naturali. E, devo dire, che si nota sempre più nella gente una sensibilità al rispetto per l'ambiente.



Quanto è importante decorare in maniera green?

Tutto deve essere sempre ottimizzato, portato verso l'ecosostenibilità. È necessario riciclare tutto, evitare di sprecare, buttare inutilmente e inquinare.