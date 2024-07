Alberi antismog: proteggono i beni culturali contro il traffico in città

I ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del Parco Archeologico del Colosseo, dell’Università di Siena e dell'Accademia Nazionale dei Lincei, usando in particolare foglie e licheni come sensori naturali dell'inquinamento, come una sorta di filtri dei metalli pesanti presenti nell'aria, hanno analizzato le concentrazioni di inquinanti in base alla distanza e la posizione rispetto al passaggio delle auto così da poter guidare al meglio futuri interventi di tutela.