L'acqua dolce comparve sulla Terra 4 miliardi di anni fa

Secondo un altro autore dello studio, Hugo Olierook, "questa scoperta non solo fa luce sulla storia primordiale della Terra, ma suggerisce anche che le masse continentali e l'acqua dolce hanno posto le basi per il fiorire della vita in un arco di tempo relativamente breve, meno di 600 milioni di anni dopo la formazione del Pianeta. I risultati segnano un significativo passo avanti nella nostra comprensione della storia primordiale della Terra e aprono le porte a ulteriori esplorazioni sulle origini della vita".