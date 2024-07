"Week of possibilities": le persone al centro

“Un’ora di volontariato vale più del doppio rispetto a un’ora lavoro. I vantaggi per le aziende sono enormi in termini di welfare. Il team building che si crea di attività come queste è evidente. Io credo che il ruolo delle imprese debba diventare sempre più naturale per far capire quanto tutto ciò sia un valore, non solo per le comunità ma anche per le imprese stesse” ha commentato Paolo Teta, Presidente RomAltruista.