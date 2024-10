"Acque senza veleni": monitorare la contaminazione da PFAS

Come ci ha spiegato Ungherese “sono sostanze chimiche di sintesi che non esistono in natura e che purtroppo ritroviamo praticamente ovunque. Sono state prodotte per la prima volta negli anni Trenta del secolo scorso. Ancora oggi non sono regolamentate e per via delle loro proprietà caratteristiche sono state impiegate in una serie di prodotti industriali, beni di consumo e cicli produttivi. La loro origine può quindi risalire a varie fonti e da lì si sono disperse ovunque, alcune di queste le troviamo anche ai poli. Ad esempio, le orse polari le trasmettono ai propri cuccioli con l'allattamento. Queste molecole una volta immesse in natura vengono degradate con tempi estremamente lunghi dai normali processi naturali. Per cui possono restare nell'ambiente per tantissimi anni, ben oltre le nostre aspettative di vita tant'è che vengono definite inquinanti eterni”.