Vichy sceglie un gift etico per la promozione primavera - estate 

Vichy , marca dermocosmetica venduta in farmacia appartenente al Gruppo L’OREAL , è entrata in contatto con Progetto Quid proprio grazie alla segnalazione di una farmacista, la dott.ssa Elena Vecchioni di Verona.

Progetto Quid è brand di moda etica made in Italy, il cui scopo è professionalizzare e impiegare nella produzione di collezioni moda persone provenienti da situazioni difficili e persone con vari tipi di fragilità che possono quindi ritrovare la forza, motivazione e riscatto sociale.



Per la realizzazione delle collezioni vengono inoltre impiegati scarti di tessuti inutilizzati donati da molte case di moda che andrebbero altrimenti mandati alla distruzione.



Dopo alcune collaborazioni minori con il Gruppo L’OREAL, si è creata con VICHY l’opportunità di coinvolgimento per la realizzazione di un gift promozionale presente nelle farmacie italiane fin da maggio.

Per la realizzazione delle pochette VICHY dieci persone hanno curato la realizzazione, dal taglio alla cucitura alla rifinitura, e sono stati impiegati 1600 metri di tessuto recuperato dall’inutilizzo.

Ancora una volta dunque la farmacia si dimostra il punto di riferimento per le comunità.

Da sempre luogo di fiducia e di consiglio per la salute dei cittadini, nell’emergenza lockdown per combattere la diffusione del covid-19, la farmacia ha continuato ad essere il punto di riferimento e di sostegno, spesso anche solo psicologico.

Nonostante la situazione difficile, dietro la mascherina continua ad esserci il sorriso e la gentilezza di sempre, ancora più importanti per le persone che spesso vedono solo il farmacista nel corso di tutta una giornata.



Vichy e la farmacia si uniscono per far ripartire l’economia locale con l'iniziativa #RIPARTIAMO INSIEME , che rimborsa direttamente all’acquirente con l’invito a reinvestire in acquisti nei negozi di prossimità.



Come funziona?

Nei mesi di giugno e luglio, acquistando 35 € o 45 € di prodotti a scelta della marca Vichy si ricevono 10€ o 20€ sul proprio conto corrente e si invita a spendere quanto rimborsato nei negozi della città.

Un gesto semplice che sensibilizza sull’importanza della ripartenza di tutti gli esercizi commerciali fermi in questa emergenza.