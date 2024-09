Ti serve un'idea? Fai una doccia o vai a spasso

Il fenomeno chiamato “mind-wandering” ovvero il libero vagare della mente, è molto studiato in questi ultimi anni. In particolare, un lavoro realizzato da un gruppo di ricerca dell’Università della Virginia e pubblicato sulla rivista scientifica “Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts” ha scoperto che le nuove idee sbocciano più facilmente quando il cervello si trova in uno stato di giusto mezzo tra pensiero focalizzato (che concentra l'attenzione su un singolo problema, ma che limita l'originalità) e libere associazioni, illimitate e casuali (che sono raramente utili). In pratica perché si accenda la classica lampadina occorre essere impegnati in un'attività moderatamente coinvolgente, ma non totalmente noiosa. Gli studiosi sono arrivati a queste conclusioni dopo aver affidato un compito creativo (inventare un modo alternative di utilizzare un oggetto comune, in questo caso una graffetta) a due gruppi di persone; prima di eseguire il compito, il primo gruppo è stato invitato ad assistere a un breve filmato considerato noioso, che mostrava due uomini mentre piegavano il bucato, mentre il secondo ha assistito allo spezzone del film “Harry ti presento Sally” in cui Meg Ryan simula l’orgasmo in un ristorante affollato, considerato “moderatamente coinvolgente”. In entrambi i casi, i partecipanti erano invitati a lasciar vagare liberamente la mente e a riferire poi i loro pensieri. I volontari che hanno visto il secondo video hanno risolto il compito meglio del primo gruppo. Gli studiosi hanno concluso che il mind-wanderig aiuta la creatività ma solo in certi casi ed entro determinati limiti: una mente troppo libera di vagare non trae grande vantaggio da questa sorta di disconnessione. Fare la doccia, invece, è un'attività di routine che compiamo, per così dire, con il pilota automatico: mentre ci troviamo sotto il getto dell'acqua non abbiamo azioni particolari da fare, gli stimoli visivi sono piuttosto ridotti e inoltre in sottofondo c'è il rumore bianco dell'acqua che scroscia. La nostra attenzione resta però in qualche modo vigile e questo aiuta a creare nuove connessioni. Inoltre, l’igiene personale è un’attività di routine domestica che dovremmo compiere in ogni caso: se trascorriamo qualche minuto sotto il getto dell’acqua non ci sentiamo in colpa e non ci accusiamo di trascurare le normali attività quotidiane.