Scrapbooking, l'hobby per ritrovare il benessere con carta, colla e forbici

Non solo per esprimere la propria creatività, ma un aiuto per concentrarsi, ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale

Un hobby creativo è sempre una perfetta valvola di sfogo: sgomberare la mente per farla vagare e liberare la fantasia sono ottimi medicamenti contro lo stress e il cattivo umore. Il solo praticare un hobby è di per sé un bene per la salute mentale dato che si tratta di attività basate su interessi personali capaci di attivare il piacere. I passatempo hanno il potere di alleggerire i periodi faticosi o i pensieri cupi, spezzando la routine e creando un piccolo momento di astrazione e gratificazione nella giornata anche più intensa.

Lo scrapbooking è il passatempo perfetto in questo periodo dell'anno, così freddo e invitante alla riflessione, prima ancora di riprendere a pieno ritmo le attività quotidiane. Ideale per chi ha coltivato da sempre la passione per l'universo di carta, forbici e collage e per chi ancora non si arrende alla tecnologia e ai social network e continua imperterrito a tenere un diario per annotare quello che accade nella vita tra scritte, bigliettini e post it.

LE ORIGINI con il termine scrapbooking, parola che deriva dall'inglese "scrap" (ritaglio) e "book" (libro), si indica la creazione di libri di ritagli o scrapbook. Attualmente indicato come hobby, questa tecnica ha origini molto lontane nella storia. Infatti, fin dal medioevo, tra le persone che potevano vantare un buon livello d’istruzione, era pratica comune tenere diari o giornali personali in cui registrare riflessioni su attività o fatti di vita quotidiana. Durante il Rinascimento divenne popolare per i nobili e gli intellettuali europei l'uso di libri contenenti pagine vuote ove venivano raccolte note provenienti da diverse fonti e su diversi argomenti di interesse comune. È tuttavia nell'ottocento che il crescente interesse per gli scrapbooks spinse molte industrie a produrre album con pagine bianche pronte per essere decorate. Quando nel 1888 George Eastman inventò la prima macchina fotografica Kodak oltre ai ritratti di famiglia, cominciarono a essere inseriti negli album foto, immagini stampate, lettere ed elementi decorativi.

UN HOBBY MODERNO la nascita dello scrapbooking così come lo conosciamo oggi si può datare nel 1976 quando l'americana Marielen Christensen creò il primo kit per iniziare ad approcciarsi a questo hobby. Il successo fu tale successo da farlo diventare sempre più popolare tra coloro che amano il materiale di cancelleria e anche tenere un diario. Iniziare è molto semplice, bastano un taccuino o un album, carte decorative, adesivi e strumenti per tagliare e incollare. L’unico limite? Mai dimenticare di essere precisi e accurati, pena la bellezza del risultato.

PER RILASSARSI E SPEZZARE LA ROUTINE lo scrapbooking è un’attività adatta a chiunque e perfetto per tutte le tasche, in grado di regalare svariati benefici per la salute mentale. La creatività unita alla gestualità, in particolare quella delle mani, permette il coinvolgimento del corpo in sinergia con l’area destra del cervello, quella deputata all’interpretazione delle informazioni visive e della elaborazione dello spazio. Dipingere o fare un collage sono azioni che aiutano a regolarizzare il respiro e il sistema nervoso che in questo modo consentono al cervello di funzionare al meglio. Dedicarsi a questo passatempo può spezzare la routine, alleggerire lo stress e offrire un momento di piacere e concentrazione; può aiutare a gestire emozioni difficili e infine può far connettere con persone che condividono la medesima passione.