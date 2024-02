Risata: un atto sociale che ci rende più felici e anche più sani

CHE COS’È LA RISATA La risata è la risposta emotiva a un’esperienza comica o a una intensa sensazione di allegria, piacere o divertimento. A volte può anche costituire la reazione paradossale a emozioni di segno opposto, come paura o rabbia: in questo caso nel linguaggio comune, parliamo di "risata nervosa" o "isterica". Il riso può essere indotto anche da cause fisiche, indipendenti da qualunque contesto emotivo, ad esempio per effetto del solletico o per inalazione di “gas esilarante” (ossido di diazoto). Alcuni studi hanno osservato che i bambini ridono molto più degli adulti: fino a 300 volte al giorno, mentre con il crescere dell’età, si scende anche a sole 30 risate giornaliere. I piccoli, inoltre, imparano a ridere molto prima che a parlare, e sanno ridere anche se sono privi della vista o dell’udito.

Leggi Anche Sorriso: sei esercizi per allenarsi alla felicità

COME NASCE LA RISATA Nel cervello, il riso è collegato all'attivazione della corteccia prefrontale ventromediale, nella quale sono prodotte le endorfine, ma sono coinvolte anche alcune aree del sistema limbico, che presiede all’elaborazione e all'espressione delle emozioni, in particolare l'ippocampo e l'amigdala. Nonostante numerosi studi, ancora non è chiaro come si formi la risata: si sa che entra in gioco un meccanismo che coinvolge la respirazione, dato che il riso comporta una particolare forma di vocalizzazione.



PERCHÉ RIDIAMO Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Gervais dell'Università dello Stato di New York, esistono due diversi tipi di risate: la prima è quella spontanea, tipica delle situazioni di gioco e di assenza di pericolo, simile alle vocalizzazioni degli animali, chiamata anche "risata di Duchenne" dal nome del neurologo ottocentesco che la descrisse per primo. L'altra, invece, sarebbe nata circa 2 milioni di anni fa, con il progredire dell'evoluzione umana, come gesto sociale in grado di comunicare amicizia e appartenenza. Dagli studi dedicati alla risata è emerso, a sorpresa, che spesso non si ride in presenza di un contesto buffo, come una barzelletta, ma per effetto di frasi banali. In ogni caso, il carattere sociale della risata è confermato dal fatto che, fin dalla prima infanzia, si ride molto di più quando ci si trova in compagnia rispetto a quando siamo soli. Il riso è un segnale sociale così potente che a volte, anche se non cogliamo il motivo per cui un gruppo di persone intorno a noi sta ridendo, non riusciamo a fare a meno di ridere a nostra volta. Lo stesso succede quando guardiamo il video di una persona che non riesce a smettere di ridere: in pochi istanti, neppure noi riusciremo a restare seri.

PERCHÉ RIDERE FA BENE Ridere di cuore, in modo spontaneo, fa bene alla salute dell’intero organismo. Numerosi studi hanno dimostrato che la risata ha effetti benefici su svariati aspetti della biochimica che regola l’organismo umano. Sappiamo che il riso “nasce” nell’area del cervello che produce le endorfine, i neurotrasmettitori del benessere, capaci di contrastare l’azione degli ormoni dello stress (cortisolo e adrenalina) e persino di abbassare i livelli di percezione del dolore fisico. La risata inoltre stimola il sistema immunitario perché aumenta il numero di cellule produttrici di anticorpi e migliora l'efficacia delle cellule T, i nostri “guerrieri” con le malattie. I ricercatori del Centro Medico dell'Università del Maryland hanno poi scoperto un legame tra la risata e il buon funzionamento dei vasi sanguigni: ridere provocherebbe la dilatazione del rivestimento interno dei vasi, il tessuto endoteliale, aumentando il flusso sanguigno. Ridere di cuore, in modo spontaneo, fa bene alla salute dell’intero organismo. Numerosi studi hanno dimostrato che la risata hache regola l’organismo umano. Sappiamo che il riso “nasce” nell’area del cervello che produce le, i neurotrasmettitori del benessere, capaci di contrastare l’azione degli ormoni dello stress (cortisolo e adrenalina) e persino di abbassare i livelli di percezione del dolore fisico. La risata inoltreperché aumenta il numero di cellule produttrici di anticorpi e migliora l'efficacia delle cellule T, i nostri “guerrieri” con le malattie. I ricercatori del Centro Medico dell'Università del Maryland hanno poi scoperto un legame tra la risata e ilridere provocherebbe la dilatazione del rivestimento interno dei vasi, il tessuto endoteliale, aumentando il flusso sanguigno.