Paura di volare: consigli per affrontare il terrore dell'aereo

UNA VOLTA A BORDO - Osserviamo il personale di volo - Una volta a bordo dell'aereo, fermiamo l'attenzione sul personale di cabina, osservando la tranquillità on cui effettuano le varie operazioni. Questo dovrebbe trasmetterci un senso di calma: se non basta, ripetiamo a noi stessi che si tratta di personale esperto e perfettamente addestrato e che, quindi siamo in ottime mani. Potrebbe essere utile comunicare il proprio disagio allo steward di cabina, il quale di quando in quando ci supporterà durante il volo.

- L’alcol non aiuta – Assumere quantità eccessive di alcol o, peggio ancora, di medicinali non è utile e anzi può essere controproducente: meglio avere la sensazione di avere il controllo della situazione. Se proprio pensiamo di non poterne fare a meno, possiamo chiedere al nostro medico di indicarci un blando tranquillante da assumere prima di salire a bordo.

- Stabilire un senso di controllo sull'ambiente circostante – Può essere di sollievo, soprattutto per i voli lunghi, portare con sé il proprio cuscino, coperta e pantofole. Una volta accomodati a bordo, non appena si ottiene il permesso dal personale di bordo, abbassiamo l’oscurante del finestrino e isoliamoci dall’ambiente. Ascoltare la propria musica preferita nei momenti clou del viaggio, come decollo e atterraggio, può essere d’aiuto. Chiudiamo gli occhi e visualizziamo un luogo tranquillo e sicuro che ci è familiare e concentriamoci su pensieri piacevoli.

- Annotare frasi positive – Quando l'aereo si è stabilizzato in volo possiamo prendere carta e penna e scrivere frasi positive, come “Va tutto bene. Sono al sicuro. Gli aerei non sono poi così male”. Trasformiamo queste frasi in un mantra positivo da ripetere a noi stessi di quando in quando per tutto il volo e da ripetere ogni volta in cui sentiamo il bisogno di calmarci. Se una turbolenza ci fa sobbalzare dal sedile e viaggiamo in compagnia di un amico, chiediamogli di ripetere con noi queste frasi.

- In caso di turbolenze, respirare - È possibile che l'aereo incontri zone di instabilità e di turbolenza: in questo caso, restiamo seduti al nostro posto con la cintura di sicurezza allacciata e seguiamo le eventuali indicazioni del personale di cabina. Imparare qualche tecnica di respirazione e di rilassamento può essere utile per controllare meglio il nervosismo.

- Esercitarsi a picchiettare – Una tecnica che si può imparare facilmente e che deriva dalla medicina tradizionale cinese, consiste nel cosiddetto “tapping”, ovvero nel picchiettare con le dita alcune parti del corpo, mentre ripetiamo a noi stessi le consuete frasi positive: “Sono al sicuro, va tutto bene”. Il tapping consiste in una sorte di “auto-agopuntura” e va effettuato sui punti di agopressione del corpo associati alla riduzione dello stress, tra cui la sommità del capo, il punto in mezzo tra le sopracciglia e il centro degli zigomi.