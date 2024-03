L'importanza della noia: da malessere a ricarica per il cervello

La noia riconquista un posto di primo piano nel nostro mondo, dove sembra che il tempo non basti mai e che non ci sia il più piccolo spazio per annoiarsi: quando capita un piccolo spazio vuoto nella frenesia degli impegni, subito corriamo a riempirlo con un’altra attività, perché, oltre che fastidiosa , la noia ci fa anche sentire in colpa . Eppure, paradossalmente, questo senso di disagio e di malessere interiore , è di grande importanza per lo sviluppo dei processi creativi del cervello e per la ricerca di nuove soluzioni.

CHE COS’È LA NOIA Il dizionario la definisce come un senso di disagio interiore, associato a irritazione e impazienza, legato a una condizione di vuoto o di uniformità e monotonia. La cattiva fama di questo stato d’animo risale al lontano passato, anche se la noia non è sempre stata malgiudicata: i Romani, ad esempio facevano dell’otium (ozio) e dell’inoperosità un vero stile di vita. A Roma, però, oziare non significava stare senza far nulla, ma dedicarsi solo al dolce far niente e al proprio piacere senza obblighi lavorativi o militari. In seguito, a partire dal Medioevo e poi nei secoli successivi, la noia è stata invece assimilata all’accidia, il peccato capitale di chi scivolava nell’inerzia senza commettere il male, ma anche senza perseguire il bene. La noia è stata descritta nella letteratura e studiata da molti filosofi, i quali ne hanno dato interpretazioni diverse: Arthur Schopenhauer, ad esempio, l’associava al possesso di inutili e vacui beni materiali; Søren Kierkegaard la descrive come lo stato in cui cade l’esteta, il quale vive solo nell’istante e nella ricerca del piacere finché non si trova colpito dall’indifferenza nei confronti di tutto; per gli esistenzialisti, come Martin Heidegger e Jean-Paul Sarte, è rivelatrice della vacuità della realtà umana. In ogni caso la noia è qualcosa di negativo e per lo meno fastidioso, capace persino di rallentare la percezione dello scorrere del tempo, e da superare in ogni modo possibile. La psicologia, però, sta rivalutando questo sentimento e gli sta attribuendo significanti completamente diversi.

A CHE COSA SERVE LA NOIA Gli psicologi hanno identificato due tipologie differenti di noia: la prima è un senso di fastidiosa immobilità, in cui si avverte il desiderio urgente di fare qualcosa e nello stesso tempo la totale, apparente assenza di un'attività che in quel momento possa soddisfarci. È la sensazione di vuoto e di non sapere che fare che proviamo ad esempio, quando siamo chiusi in casa in un pomeriggio piovoso, quando è stato necessario annullare ogni progetto. L’altro tipo di noia è quello tipico di un lavoro monotono e ripetitivo, o di una lezione poco interessante, quando il tempo sembra non passare mai. Il cervello cerca di reagire a entrambi i tipi di noia inventando nuove occupazioni in cui impegnarsi per uscire dal suo stato di disagio. Proprio in questo suo lavoro sta uno dei lati più positivi della noia stessa: per combatterla, la nostra mente si mette alla ricerca di nuove soluzioni e diventa più creativa. È questa la conclusione a cui è giunto un team di studiosi della University of Central Lancashire, dopo aver analizzato i comportamenti di un gruppo di volontari ai quali è stato chiesto di eseguire un compito noioso come trascrivere una rubrica di indirizzi e numeri di telefono. Successivamente ai partecipanti è stato chiesto di trovare quanti più utilizzi possibili per due tazze di polistirolo: i volontari si sono dimostrati ripetutamente più creativi rispetto al gruppo di controllo. La ricerca ha confermato i risultati di lavori precedenti, facendo concludere che nei momenti di noia il cervello trova lo spazio per divagare e sognare a occhi aperti, attività che hanno un ruolo cardine nei processi cognitivi. Per uscire dal disagio della noia, inoltre, siamo portati a esplorare quello che desidereremmo fare, scoprendo quello che ci piace e conoscendo meglio noi stessi.

LA NOIA DEI BAMBINI Annoiarsi un po’, dunque, è importante, soprattutto per i bambini, i quali devono scoprire pian piano quali sono le attività realmente interessanti e alle quali desiderano dedicarsi. È sbagliato, perciò, riempirli di impegni, pianificando tutto il loro tempo fino all’ultimo minuto, così come è da evitare di accendere la tv o ricorrere ai videogiochi o allo smartphone al primo accenno di irrequietezza da parte loro. Una volta concluse le attività di studio e quelle legate a un corretto stile di vita, come lo sport, meglio lasciare un po’ di spazio alla loro inventiva, per sperimentare nuovi giochi o attività di loro gradimento, noia compresa.