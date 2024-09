Meditazione e scrittura: il mindful writing aiuta a riflettere e a tenere lontano lo stress

per iniziare a scrivere è indispensabile trovare un luogo tranquillo, confortevole e privo di distrazioni dove potersi sentire a proprio agio. Non è importante dove: a casa o in un giardino, qualunque posto va bene purché consenta di rilassarsi e di potersi concentrare. Praticare regolarmente il mindful writing può far diminuire il livello di stress e ansia. Inoltre, scrivere in modo consapevole consente di elaborare le emozioni negative, le preoccupazioni e i brutti pensieri, promuovendo una sensazione di calma e di miglior controllo sulla propria vita emotiva. Una ulteriore ricaduta positiva è il miglioramento della qualità del riposo, che potrà finalmente regalarci un sonno ristoratore.