Jamais vu: esiste anche il contrario del déjà vu

Meno nota, ma quasi altrettanto comune, è la sensazione inversa, chiamata appunto “ jamais vu” , ovvero “mai visto”: chi la vive sperimenta l’impressione di completa estraneità nei confronti del volto di una persona ben conosciuta, oppure di una parola di uso comune che di colpo assume un aspetto “strano” alla lettura o una canzone ascoltata mille volte che di colpo “non ricordiamo più come va avanti”, come se la sentissimo per la prima volta, anche se sappiamo per certo che ciò non è possibile. Come nel caso del dèjà vu, la scienza non ha ancora raggiunto una spiegazione convincente del fenomeno.

CHE COS’È IL JAMAIS VU In francese jamais vu significa, alla lettera, mai visto. È, come abbiamo detto, il fenomeno esattamente opposto al déjà vu, e consiste in un curioso senso di estraneità o nell'incapacità di riconoscere una persona o a una situazione che dovrebbe esserci ben nota e familiare. Anche in questo caso si tratta di un’esperienza molto comune, che pare riguardi circa il 50% delle persone, ma a cui spesso non prestiamo attenzione e che confondiamo con una semplice smemoratezza. Si tratta invece di un meccanismo molto diverso, che però, proprio come nel caso del déja vu, non è ancora interamente conosciuto. L’unico elemento riconosciuto come comune alle diverse esperienze, fino a questo momento, è che l’esperienza tende a presentarsi quando si è esposti a una ripetizione continua di una parola, di una musica, o di un soggetto o a una lunga esposizione ad esso.

UN NOBEL DA RIDERE PER UN FENOMENO SERIO Una ricerca dedicata al jamais-vu ha vinto di recente il premio IG Nobel per la letteratura: gli IG Nobel sono un riconoscimento satirico che viene assegnato annualmente a dieci studiosi autori di ricerche "strane, divertenti, e perfino assurde", quel genere di lavori curiosi che "prima fanno ridere e poi danno da pensare". Si tratta dunque di un premio che valorizza "l'insolito e l'immaginifico, e stimola l'interesse del pubblico generale alla scienza, alla medicina, e alla tecnologia". I vincitori sono autori di studi del tutto seri su argomenti a volte bizzarri, selezionati in base ad articoli pubblicati su autorevoli riviste scientifiche. Il jamais vu è, in effetti, un fenomeno piuttosto curioso, a volte è associato a patologie neurologiche anche gravi, come l’epilessia o certe forme di emicrania. Il suo carattere sporadico lo rende particolarmente difficile da studiare dato che non è possibile monitorare continuamente il cervello di un soggetto, ad esempio con la risonanza magnetica, per osservarne il funzionamento in presenza dell’evento.



CHE COSA SAPPIAMO DEL JAMAIS VU Mentre il déjà vu è collegato, secondo la scienza, a un’anomalia della memoria che processa lo stesso ricordo due volte a distanza brevissima, il suo opposto sembra legato a un'eccessiva ripetizione di un'esperienza. Gli scienziati delle Università di Grenoble (Francia) e St. Andrews (Regno Unito) sono giunti a questa conclusione dopo aver invitato un gruppo di 94 volontari a riscrivere più e più volte la stessa parola il più rapidamente possibile. Potevano fermarsi solo in caso di dolore alla mano, di noia insopportabile o dell’insorgenza di qualche sensazione insolita. L'esperimento è stato ripetuto con 12 diverse parole. Alla fine, analizzando le ragioni di interruzione, gli studiosi hanno notato che la causa più frequente di stop (70% delle volte) era la sensazione che i volontari descrivevano come "perdere il controllo della mano" o "qualcosa nella parola sembra sbagliato" o "più le guardo più le parole perdono di senso". Riscrivere più e più volte la stessa parola aveva quindi un effetto estraniante che portava alla perdita di familiarità e di significato da parte della parola stessa . Questa sensazione, che gli esperti hanno classificato come esperienza di jamais vu, insorgeva in media dopo 33 ripetizioni e risultava più frequente con le parole con cui i volontari avevano estrema familiarità.

Leggi Anche Paradossi del solletico, la sofferenza che fa ridere