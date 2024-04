Fidget toys: i giocattoli che combattono lo stress

FIDGET TOYS: CHE COSA SONO Il loro nome è un gioco di parole intraducibile in italiano: “fidget” alla lettera significa “inquieto”, quindi un fidget toy sarebbe un “giocattolo inquieto”, perché questi piccoli gadget hanno la proprietà di cambiare forma a seconda di come vengono manipolati: si possono scomporre e ricomporre, tirare, attorcigliare a piacere con le dita. Ci sono le palline morbide da schiacciare, le spirali, gli spinner, le bolle da premere: ogni anno ne vengono prodotti di nuovi che spesso si trasformano in mania, dilagano tra gli appassionati. Oppure è chi li utilizza a essere inquieto perché la funzione del giocattolo è proprio quella di favorire la concentrazione o, al contrario, offrire un intrattenimento nei momenti di noia, proponendosi come attività piacevole che non impegna la mente, priva di uno scopo preciso se non far passare il tempo.

FIDGET TOYS: A CIASCUNO IL SUO Tra i più famosi gadget anti stress ci sono il Fidget Spinner, una piccola girandola da far ruotare tra le dita fino a compiere vere acrobazie, qualche anno fa così popolare tra i ragazzini da scatenare un esplicito divieto di utilizzo durante le lezioni da parte di alcune scuole. Oppure c’è Tangle, una coloratissima spirale ideata dallo scultore americano Richard X Zawitz, che fino a questo momento ha venduto 100 milioni di pezzi al mondo: si tratta di un gadget che può essere trasformato in braccialetto, puzzle, scultura e mille altre cose, grazie alle sue 18 sezioni articolate e capaci di ruotare in ogni punto, che possono essere attorcigliate e manipolate in infine contorsioni. Oppure ci sono i fidget clickers, fatti di piccole bolle da schiacciare, interruttori, pulsanti e finti joystick, la cui caratteristica principale è di produrre un piccolo “clic”, un suono che scarica la tensione, un po' come accade quando si schiaccia ripetutamente il pulsantino di una penna a sfera o si tormentano i fogli di imballaggio pluriball. Ci sono poi le sabbie cinetiche, che riproducono la sensazione di maneggiare della sabbia bagnata, da manipolare a piacere come si fa su una vera spiaggia, ma senza sporcare. Infine, c’è da ricordare la famiglia dei fidget magnetici: cubi, barrette, sfere colorate, da comporre, smontare e riattaccare infinite volte.



COME FUNZIONA UN GIOCATTOLO ANTI STRESS I gadget anti stress possono essere utili per alleggerire la tensione perché forniscono una distrazione tattile e consentono uno sfogo fisico all'energia nervosa senza assorbire l’attenzione della mente. La manipolazione avviene attraverso lo stesso gesto ripetuto più e più volte, generando una sensazione rilassante che reindirizza efficacemente i pensieri distogliendoli dalle situazioni stressanti: ad esempio, stringere e rilasciare in mano una pallina antistress per alcuni minuti porta a uno stato di maggiore calma. Questi giochini possono essere di una certa utilità nei casi di ansia lieve, con risultati, però, molto variabili da caso a caso. in ogni caso, non hanno controindicazioni, sono semplici da usare e hanno un costo contenuto, per cui può valere la pena tenerne uno a portata di mano e provare. Un effetto sicuramente positivo nell’uso, ad esempio, di una pallina morbida di dimensione adatta sta nell'aumentare la forza dei muscoli dell’arto che compie l'esercizio: non a caso l’uso di questi piccoli gadget per scopi medici è un esercizio consigliato anche dai fisioterapisti per migliorare la funzionalità della mano.

