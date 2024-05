Estate alle porte: ecco le vacanze perfette a seconda della personalità

D'altra parte, nonostante il clima faccia un po' le bizze, ormai la stagione estiva è sempre più vicina ed è quindi arrivato il momento di iniziare a pensare alle vacanze . Come scegliere dunque la destinazione più in linea con la propria idea di viaggio ?

Nessun problema, perché una ricerca ci viene in soccorso per aiutare a orientarci tra le diverse opportunità e facendoci scoprire quali potrebbero essere le destinazioni più apprezzate.

L'INDAGINE E I RISULTATI per aiutare i viaggiatori meno esperti, soprattutto quindi i più giovani, a orientarsi tra le diverse opportunità, Utravel, società del gruppo Alpitour World, ha somministrato una ricerca a chi ha già viaggiato e anche a chi avrebbe intenzione di farlo. L’obiettivo dell'indagine è stato valutare l'opinione dei viaggiatori rispetto a destinazioni già esistenti e scoprire quali sarebbero quelle più apprezzate se venissero proposte. I risultati dell’indagine, che ha visto coinvolte 1.200 persone, hanno permesso di individuare gli elementi di viaggio che influiscono maggiormente nella scelta di una destinazione. Tra queste, spiccano natura e avventura, associate soprattutto a esperienze di tour panoramici ed esplorativi, ma anche a escursioni adrenaliniche e outdoor che lasciano con il fiato sospeso. Un altro elemento trainante è rappresentato dalla beach life e il relax, tra i più gettonati durante la stagione estiva (ma non solo). Infine, non vanno trascurate le città d'arte e i piccoli borghi, che offrono la possibilità di vivere esperienze tipiche locali e la visita di luoghi storici e culturali.

SE SEI UN "ESPLORATORE" sulla base dalle preferenze espresse in relazione alla tipologia di viaggio, sono state identificate quattro tipologie di viaggiatori accomunati dalle medesime aspettative, desideri ed esigenze di viaggio in cui potersi riconoscere. Tra queste l'esploratore, cioè il tipico viaggiatore attratto da natura e avventura, sempre alla ricerca di esperienze uniche e itineranti. Chi si riconosce in questa tipologia desidera un ritmo di viaggio serrato e ad alta intensità ed è affascinato da luoghi lontani e da panorami naturali mozzafiato. Qualche esempio? Sì al Marocco, con i suoi seducenti villaggi berberi, all’Islanda, per l'incredibile spettacolo dell’aurora boreale, al Kenya, in cui godersi il safari tra gli animali della savana. Sì anche alle mete lontane, come il Giappone, dove nella stagione giusta si può ammirare la fioritura dei ciliegi e apprezzare usi e costumi millenari, tra cui l’arte dei samurai e la cerimonia del tè.

SE TI SENTI UN "LOCAL" il viaggiatore che appartiene a questa categoria è attratto da città e culture straniere in cui immergersi completamente. Non stupiamoci dunque se può capitare di vederlo fare una passeggiata sul cammello, ma anche fare lunghe camminate per le città più esotiche o farsi assorbire dalle usanze tipiche del posto. In generale, il viaggiatore local ricerca un ritmo di viaggio intenso, in modo da visitare più luoghi e attrazioni possibile.

IL PERFETTO "TROPICALE" appartiene invece a questa categoria chi è attratto dalle esperienze panoramiche e a contatto con la natura. In questo caso, le destinazioni ideali sono le località di mare, soprattutto quelle dalle lunghe spiagge bianche dall'aspetto paradisiaco in cui - perché no? - prendere lezione di surf o fare diving o snorkeling per ammirare il fondo del mare e i pesci multicolore. Se da una parte anche il viaggiatore tropicale è alla ricerca di un pizzico di adrenalina e avventura, dall’altra predilige un ritmo di vacanza orientato alla beach life e al relax, valutando la libertà di fare le esperienze che vuole e quando vuole.

Leggi Anche Abbronzatura: cosa fare per sfoggiare una incantevole tintarella