Ciclo mestruale: ancora troppi tabù duri a morire

Per parlare di ciclo mestruale si continuano a usare molti eufemismi e giri di parole, anche molto coloriti: in Italia si ricorre a espressioni come “periodo”, o “quei giorni” o “ho le mie cose”, ma all'estero ci si sbizzarrisce di più, con frasi come "la settimana delle fragole", diffuso in Germania, o in francese "sono sbarcati gli Inglesi".

Segnale chiaro e forte per indicare che di mestruazioni si parla ancora con imbarazzo o, per lo meno, con difficoltà. Uno studio dedicato all’argomento fa il punto sulla percezione che donne e uomini hanno del ciclo mestruale, sottolineando che, nel Terzo Millennio, ancora una donna su tre prova imbarazzo ad affrontare l’argomento con altre persone e un uomo su quattro non si trova a suo agio se è costretto a confrontarsi in proposito. Insomma, è dura liberarsi dei vecchi tabù legati alla visione negativa e patriarcale di un fenomeno fisiologico del corpo femminile, anche se da questo dipendono le capacità riproduttive del genere umano.