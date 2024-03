8 marzo: una Giornata dedicata alla donna

LA STORIA DELLA GIORNATA DELLA DONNA

L'8 marzo è stato scelto per celebrare tutte le donne del mondo in occasione della Seconda conferenza delle donne comuniste, nel 1921 a Mosca, facendo confluire in un’unica data le manifestazioni che i singoli Paesi programmavano in momenti differenti dell'anno. In quella sede, la scelta è caduta sull'8 marzo per una serie di diverse ragioni: la conferenza moscovita faceva esplicito riferimento a una manifestazione svoltasi in quel giorno del 1917, quando le donne di San Pietroburgo manifestarono contro lo zar per ottenere “il pane e la pace”; pochi giorni dopo lo zar abdicò e la data è finita nei libri di storia come inizio della Rivoluzione di febbraio. Il mondo occidentale, successivamente, ha preferito indicare altri episodi legati alla propria sfera storico-culturale: tra questi il drammatico incendio avvenuto nel 1857 in uno stabilimento industriale statunitense nel quale il padrone aveva rinchiuso un gruppo di operaie perché non partecipassero a uno sciopero: nessuna delle donne sopravvisse al rogo. In alcuni Paesi, tra cui l'Italia, si ricorda invece un episodio analogo, avvenuto a New York l'8 marzo del 1911, quando un altro rogo, avvenuto stavolta in una fabbrica di camicie, uccise 134 donne. Anche se negli ultimi anni la storicità di alcuni di questi episodi è stata messa in dubbio, la data è diventata un simbolo al di là degli eventi che possono averlo generato. In Italia, la celebrazione di una Giornata della donna ha preso il via nel 1910, in occasione della Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, il cui intento era ottenere parità di trattamento rispetto agli uomini, a partire dal diritto di voto. Le prime celebrazioni dedicate alle donne risalgono al 1922, hanno avuto un’interruzione negli anni del fascismo e sono poi riprese durante la lotta di liberazione nella Seconda guerra mondiale, quando si formarono i gruppi di difesa della donna collegati al Comitato di Liberazione Nazionale, da cui nacque l'Udi (Unione Donne Italiane). Nel 1946 l'Udi organizzò il primo 8 marzo nell'Italia libera, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento dei diritti sociali e politici delle donne.