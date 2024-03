8 marzo: le leggi a favore delle donne che hanno migliorato la loro vita

Ma per non scoraggiarsi davanti alla strada ancora impervia da percorrere, è giusto anche vedere quanto è stato fatto fino a questo momento: considerando che fino a meno di cento anni fa le donne non godevano neppure di diritti elementari che oggi diamo per scontati, tutto sommato dobbiamo riconoscere che un bel tratto di cammino, in fondo, è stato percorso. Vediamo allora le leggi più importanti che hanno segnato in positivo la vita delle donne italiane.

L’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, è l’occasione in cui riflettere sulla condizione femminile e sui passi da compiere per colmare il più possibile il grave divario che ancora separa dalla piena parità di genere.

1874 – Viene riconosciuto alle donne il diritto di iscriversi al ginnasio, al liceo e in generale alle scuole superiori, quindi all’università e alle Accademie, fino a quel momento di esclusiva prerogativa maschile.



1919 – Viene abrogato il cosiddetto diritto maritale, con la conseguente possibilità per le donne di disporre dei propri guadagni, dei beni personali e di intraprendere un’attività commerciale senza l’esplicito consenso del marito, e tutte le professioni escluse quelle che implicavano “… poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato”.

1945 – Il 1° febbraio viene riconosciuto alle donne maggiorenni (21 anni) il diritto di voto. Le prime elezioni in cui è stato esercitato questo diritto è stato il referendum che il 2 giugno di quell’anno ha abrogato in Italia la monarchia. Per avere il diritto di essere elette le donne dovranno aspettare l’anno successivo, 1946.



1948 – Viene promulgata la Costituzione italiana, nella quale si vieta esplicitamente qualsiasi discriminazione tra i sessi, la totale parità giuridica di uomini e donne sul lavoro e dei coniugi rispetto ai figli.



1950 - La legge 26 del 10 agosto istituisce la normativa a tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. La legge prevede il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; il divieto di adibire le donne incinte a lavori pericolosi, faticosi o insalubri; viene proibito il lavoro nei due mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive. La legge garantisce inoltre l’assistenza medica al parto e periodi di riposo per l’allattamento.

1963 - La legge n. 66 apre alle donne l'accesso a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni riguardo alle mansioni e alla carriera. Le donne vengono quindi ammessi ai pubblici uffici e alle professioni.



1968 - L’adulterio femminile non è più reato. Fino ad allora la moglie adultera e il correo potevano essere puniti con la reclusione fino ad un anno, mentre non era prevista alcuna pena per il marito adultero.



1970 – Il 1° dicembre la legge 888, poi confermata dal referendum del 12 maggio 1974, introduce l’istituto del divorzio, che si applica dopo 5 anni di separazione quando viene confermata l’impossibilità di mantenere la “comunione materiale e spirituale dei coniugi”.



1975 - Riforma del diritto di famiglia. È una legge di fondamentale importanza perché cambia completamente la struttura interna della famiglia, riconoscendo alla donna una condizione di completa parità con l'uomo in famiglia e davanti alla legge. Viene rafforzata la tutela giuridica dei figli anche illegittimi.



1978 – Il 22 maggio la legge 194, poi confermata dal referendum del 1981, cancella il reato di aborto, legalizzando e regolamentando l’interruzione volontaria di gravidanza.



1981 – la legge 442 cancella alcuni articoli del codice Rocco del 1930 e abroga il cosiddetto “matrimonio riparatore” e il “delitto d’onore”. Viene cioè cancellata l’estinzione della pena nel caso in cui a una violenza sessuale seguano “nozze riparatrici” e la riduzione della pena prevista per l’uomo che, in “stato di ira”, uccideva moglie, figlia o sorella in caso di “illegittima relazione carnale”.



2009 - Legge di contrasto alla violenza sessuale e al reato di stalking. Quest'ultimo è individuato come ail complesso di atteggiamenti e comportamenti che si manifestano in persecuzioni e che provocano uno stato d’ansia e paura, compromettendo il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima.



2013 – Legge n. 119 con disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere e del femminicidio.



2019 – Legge n. 69, nota come "Codice Rosso: rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti, e in particolare delle vittime di violenza domestica e di genere.