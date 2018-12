“La malattia si combatte… a colpi di spazzola!” Le hair-stylist Francesca e Vittoria Tgcom24 1 di 7 Francesca, davanti al suo lavatesta per "clienti speciali" Tgcom24 2 di 7 Tgcom24 3 di 7 Francesca e la sorella Vicky: "Siamo molto diverse, ma unite in tutto". Tgcom24 4 di 7 Una intera grande stanza per le "clienti speciali" Tgcom24 5 di 7 Lo spazio per i bambini Tgcom24 6 di 7 Arredamento e decori sono ispirate a una cameretta Tgcom24 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’idea è venuta a Francesca constatando le difficoltà di una cliente, costretta sulla sedia a rotelle: il primo passo è stato installare alla porta di ingresso lo scivolo per l’accesso dei disabili. Da notare è che tutti i negozi della piazza sono sopraelevati rispetto alla pavimentazione esterna da uno o più gradini, ma sono solo tre quelli che hanno lo scivolo anti-disabilità. Ma questo non bastava. Aiutare questa cliente ”speciale” a trasferirsi dalla sedia a rotelle alla poltrona sulla quale è montato il lavatesta era un’operazione scomoda e imbarazzante per la signora, anche perché il negozio spesso è affollato di clienti: ecco allora l’idea di riservare un ambiente protetto, dedicato alle persone che, come lei, hanno bisogno di un po’ di privacy in più. Proprio in questo ambiente è stato appena installato uno speciale lavatesta privo di poltrona, per potervi accedere anche dalla sedia a rotelle, senza bisogno di spostarsi su un sedile diverso.



A questa naturale attenzione nei confronti dei diversamente abili si è poi aggiunta un’esperienza personale, intensa e dolorosa. Racconta Francesca, o Franci, come tutti la chiamano: “Nel 2008 mi è stato diagnosticato un linfoma. Ho dovuto fare la chemio e questo mi ha fatto perdere i capelli e le sopracciglia. Anche se non ho mai sentito la necessità di portare la parrucca, non ho mai smesso di truccarmi e di fare tutto quello che potevo per sentirmi in ordine e per stare bene con me stessa. Ho capito però che per molte donne il fatto di perdere i capelli è un’esperienza orribile, che non vogliono mostrare a nessuno. Così ho deciso di dedicare questo spazio alle mie clienti particolari, per tutte le cure necessarie alla loro testa o alle parrucche, se scelgono di indossarne una. Spesso anzi le accompagno in un centro specializzato, per sceglierla, per consigliarle o per adattarla poi al loro viso”.



Affrontare la perdita dei capelli è uno degli aspetti più drammatici per chi si ammala di tumore. Spiega Franci: “Alle clienti che arrivano depresse, spaventate e mi confidano la loro angoscia, rispondo raccontando quello che è successo a me: i capelli e le sopracciglia ricrescono alla fine della terapia, anzi, di solito sono più folti e più forti di prima, anche se nei primi tempi possono essere crespi e vanno un po’ curati. I miei, poi, erano pazzeschi!” Prendersi cura di se stesse, andare dal parrucchiere e vedersi più belle con una capigliatura in ordine (anche se “prestata”), è di grande aiuto in un momento in cui la malattia altera in modo evidente l’aspetto esteriore della persona. Anche una cosa semplice, come lavare o mettere in piega una parrucca, può essere un ostacolo e una cosa in più da fare, che affatica e imbarazza. Il fatto di potersi affidare a mani amiche e competenti, senza dover mostrare ad altri la propria fragilità, può fare la differenza. Per questo Francesca ha messo a disposizione se stessa e una parte del suo negozio. “E’ una piccola cosa, ma posso farla, e quindi la faccio”, replica Franci, con il sorriso di chi si muove per impulso del cuore. E la scelta è davvero dettata dall'amore perché lo spazio avrebbe potuto essere utilizzato in modo economicamente più redditizio, come un’area benessere, o per l’estetica o altro ancora, in tempi in cui, per quanto il negozio sia sempre molto frequentato, anche Francesca e Vicky hanno il loro bel daffare per far quadrare i conti alla fine del mese.



Questo ambiente è stato decorato in modo allegro, ispirato alle camerette dei bambini, con pareti disegnate e gadget fiabeschi applicate alle poltroncine. “Vicky ed io veniamo qui anche per tagliare i capelli ai bambini. Spesso i piccoli hanno paura del parrucchiere: qui trovano un ambiente colorato e giocoso. A volte, se accompagnano la mamma a farsi la tinta o la piega, chiedono di poter andare lì a giocare o a fare i compiti, utilizzando il tavolino che abbiamo messo a disposizione”.



Infine, Francesca esprime un desiderio, che rappresenta anche il motivo per cui ha accettato di raccontare la sua storia a Tgcom24. “Vorrei che, vedendo la mia idea, qualcuno la copiasse e facesse come me. Perché le persone che hanno bisogno di aiuto sono davvero tante. E più siamo a dare una mano, meglio è”.