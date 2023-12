Valentina Corbetta: "Credo nelle persone e nel valore di team: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni"

Valentina, la comunicazione è sempre stata la tua passione e una solida formazione universitaria è stata fondamentale.

Ho una formazione umanistica che ha senz’altro contribuito a sviluppare alcune attitudini e che mi ha spesso spronata a pensare fuori dagli schemi, a osservare e affrontare le situazioni sotto diversi punti di vista e in vari contesti. Parallelamente e in modo complementare, la mia passione per la comunicazione e le esperienze in quest’ambito sono state preziose: hanno arricchito le mie competenze, agevolando e facilitando il dialogo e le relazioni con i brand, oggi al centro della nostra attività e con le quali coltiviamo rapporti di lunga data. Allo stesso tempo, l’essere propensa al dialogo e allo scambio costante ha rafforzato i rapporti con il team, con il quale si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca che ci permette di lavorare in sintonia. Infine, al di là della mia formazione, l’essere curiosa mi ha aiutato ad allargare la predisposizione umanistica con l’integrazione di aspetti e temi più analitici ed economici, fondamentali nell’approcciare un settore come quello dell’e-commerce.

L’ingresso nel mondo del lavoro ti ha visto subito orientata all’e-commerce.

La mia fortuna è stata quella di potermi interfacciare al mondo dell’e-commerce ai suoi albori, 15 anni fa. Ho potuto seguire da vicino in prima persona la sua evoluzione, la sua crescita e viverne la dinamicità. Adattamento, reattività e flessibilità sono quindi caratteristiche che ho ereditato da questo percorso e che oggi ritengo requisiti fondamentali per operare nel settore. Ovviamente, data questa velocità, non ci si annoia mai e il giorno per giorno è sempre variegato e ritmato di nuove sfide: non si smette mai di imparare.





Quanto ha influito anche l’interesse verso il mondo del fashion?

Sono nata e cresciuta a Milano e questo ha probabilmente influito nell'essere sempre stata sensibile al fascino della moda, in particolare al tanto ambito Made in Italy, che fa parte della nostra cultura e splende in tutto il mondo. I codici di comunicazione della moda sono poi quelli che corrispondono anche a quelli che caratterizzano l'ecosistema di Veepee e che si applicano nel valorizzare i nostri brand. Il fashion è anche un mondo creativo e la creatività rimane un pilastro di Veepee.

Veepee è una realtà in forte ascesa. Cosa caratterizza i vostri obiettivi e i vostri successi?

Veepee è stato creatore e pioniere delle flash-sales ovvero le vendite-evento online, modello di business che nel 2001 che ha rivoluzionato il mondo dell’e-commerce. L’intuizione del nostro Presidente Fondatore Jacques-Antoine Granjon si è rivelata vincente ed oggi il nostro Gruppo è presente in 10 paesi con milioni di iscritti, 5.000 dipendenti e un fatturato di 3 miliardi di euro. Se il fashion rimane il nostro core business, nel tempo è stato anche affiancato da numerose categorie che spaziano dal design al beauty sino al lifestyle e al travel. Siamo sempre all’ascolto dei brand (7.000 a livello globale, 900 in Italia), i nostri servizi si sono evoluti e oggi coprono tutto il ciclo di vita dei loro prodotti attraverso soluzioni customizzate che rispondono alle loro necessità e spaziano dal full-price all’off-price, dalle flash-sales al marketplace sino al second hand. Veepee è quindi diventato il loro partner digitale e per i nostri soci un sito di riferimento, anche per un pubblico sempre più giovane. Rafforzare ulteriormente questo posizionamento attraverso la stretta relazione con le marche e la qualità della nostra proposta è tra gli obiettivi che ci poniamo.

Una carriera rapida che oggi ti vede in un ruolo apicale in Veepee: il tuo segreto?

Credo nelle persone, nel valore di team, nel fatto di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Ascoltare, confrontarsi, saper cogliere le potenzialità delle persone e il loro talento, valorizzarle e poter contribuire alla loro evoluzione fa parte del mio compito e riflette i valori del nostro gruppo. Gruppo che ha a cuore la promozione e lo sviluppo delle persone, ma anche la relazione sia con i nostri brand partner, sia con le persone che lavorano in azienda. Dietro la mia crescita in Veepee c’è sicuramente il riconoscimento di un duro lavoro negli anni da parte del Gruppo.

Essere una giovane donna e manager: difficile?

Lo è, ma cerco di cogliere il lato positivo delle situazioni e questo aiuta nella gestione quotidiana. Il nostro è un settore molto dinamico, ogni giorno lanciamo decine di vendite, il che fa sì che l'intensità sia costante e non definita entro specifici periodi dell’anno. Uno dei segreti per tenere il ritmo sempre alto è lavorare in un ambiente positivo e insieme a un team motivato, che condivide gli stessi valori.



Worklife balance, se ne parla molto.

Credo sia di fondamentale importanza riuscire a mantenere un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, perché permette di mantenere la lucidità e di definire le priorità in tutte le circostanze. Entrambe possono benissimo coesistere e anche alimentarsi a vicenda. Lavoro in un ambiente internazionale, stimolante e questo mi porta anche a conoscere nuove persone, a scoprire nuovi orizzonti, ed è un aspetto che si ritrova nella mia passione per i viaggi. La lettura, un’altra passione che coltivo, mi aiuta a nutrire la mia curiosità, la mia conoscenza e quindi a migliorare, a imparare. I due mondi si possono contaminare e interagire in modo positivo e costruttivo.

Vita privata: qualcosa su di te da condividere con i nostri lettori.

Ambire a ricoprire certe posizioni lavorative, anche nel management, non preclude l’importanza della famiglia, che per me è fondamentale. Non rinuncio alle mie amicizie e coltivo le mie passioni come la lettura e i viaggi. Per me è importante dedicare tempo di qualità a mio figlio, alla mia famiglia, ai miei cari.

Se volessi dire qualcosa alle ragazze che si affacciano nel mondo del lavoro?

Direi a chi si affaccia al mondo del lavoro di non aver paura di sbagliare perché dai propri errori si impara sempre. Rimanere curiosi, interessarsi a temi che non sono strettamente e puramente legati alla tipologia di lavoro che si svolge è importantissimo e permette di aprire la mente ed evolvere, crescere. Scambiare idee, lavorare insieme: si ha sempre qualcosa da imparare dagli altri. Infine, ritengo che tutto vada vissuto con autoironia: non prendersi sul serio aiuta molto a dare il peso giusto alle cose, ma anche ad affrontarle con più leggerezza e nel migliore dei modi.