Simonetta Rossi: "Il 2024 porterà nuove e interessanti diversificazioni di prodotto"

Simonetta, partiamo da te e dalla tua storia. Che bambina sei stata?

Sono sempre stata una bambina molto curiosa e creativa, sempre attenta a ciò che accadeva intorno a me e pronta a scoprire cose nuove.

Dalla scuola al mondo del lavoro: mi racconti com’è andata?

Da ragazza molto studiosa, tuttavia il mondo del lavoro mi ha sempre affascinato. Quando terminai le scuole a giugno trovai subito lavoro in un ufficio di commercialisti e da quel momento in avanti non ho mai smesso di andare avanti, scoprire nuovi lavori e collezionare successi.

Quando hai capito che volevi diventare imprenditrice?

Diventare imprenditrice non era nei miei piani, ma 26 anni fa mi si è presentata un incredibile occasione. Dopo mille ripensamenti, ho deciso di buttarmi in quella nuova avventura, che inaspettatamente mi ha portato a ricoprire il ruolo che ho ora.

Una donna al comando di Tecnostuk: difficile?

Il nostro è un settore prettamente maschile e quindi all'inizio ho incontrato un po' di resistenza, ma poi la mia determinazione e la capacità di relazionarmi mi hanno permesso di farmi strada e di arrivare ad essere quella che sono oggi.

Tecnostuk è una storia di successo: quali sono i motivi secondo te?

I motivi sono i più svariati, a partire dalla qualità dei nostri prodotti e dei servizi offerti fino ad arrivare alla complicità che creiamo con i nostri clienti e fornitori.

Vita privata e lavoro, può essere complicato.

Sono sincera: non più di tanto, direi che sono un ottima organizzatrice.

Tempo libero: quando te ne resta cosa fai?

Purtroppo, mi resta poco tempo libero, ma riesco a gestirlo in modo da potermi dedicare a me stessa e ai miei affetti. Quando posso frequento la palestra, adoro ballare il latino americano, e soprattutto adoro le mie nipoti.

Obiettivi per il 2024.

Il 2024 sarà sicuramente il proseguimento del progetto iniziato nel 2023. Abbiamo cercato di dare una svolta tecnica qualitativa a Tecnostuk con molteplici iniziative commerciali e con l’introduzione di nuove strategie per poter allargare i nostri orizzonti. Il 2023 ci ha visto in forte progressione con un risultato operativo vicino a quasi un +40%, che ci sprona a continuare a investire durante quest'anno a 360 gradi. L’azienda aveva bisogno di una spinta nuova e questi risultati ci consentiranno nuove e interessanti diversificazioni di prodotto. Il passato è stato un lento marciare sul posto, probabilmente rilassati dalla bontà tecnica dei nostri prodotti, mentre quest'anno al contrario sarà l’inizio di una grande svolta atta a differire e incrementare il numero di prodotti nuovi.

So che aprirete due linee di prodotti.

È così. La prima, altamente tecnica, è rivolta al canale del professionista, con nuove proprietà chimiche che migliorerà notevolmente le prestazioni degli attuali prodotti, sia dal punto di vista pratico che dal puro punto chimico fisico: dopo un anno intero di prove in laboratorio uscirà un prodotto antimuffa in grado di eliminarla in maniera definitiva senza inquinare l’ambiente. Allo stesso tempo, metteremo in commercio un nuovo prodotto isolante con un coefficiente d’isolamento maggiore del 30% rispetto a quello utilizzato sino a oggi. Quanto alla seconda, è dedicata direttamente all’utente privato, all’amante del fai da te: permetterà con poco impegno di risolvere i problemi di muffa sempre più presente nelle nostre case. Con un impegno economico di poche centinaia di euro sarà possibile aumentare notevolmente il coefficiente d’isolazione e ridurre l’irraggiamento passivo dei locali trattati guadagnando con un trattamento completo addirittura 4-6 gradi centigradi. Ancora, è previsto un prodotto a finitura totale: vernice traspirante -antimuffa e isolante tutto in uno.



Quanto alla rete vendita?

Sempre nel corso dell'anno inizieremo a sviluppare maggiormente la nostra rete vendita con l’introduzione di diverse nuove agenzie, in moto tale da essere capillari su tutto il territorio. Apriremo una sala prove ove organizzare corsi per sensibilizzare il professionista a ottimizzare la stesura dei nostri prodotti con i giusti tempi e i metodi del nostro protocollo.

So che avete in progetto anche un ampliamento dello stabilimento.

Inizieremo a vagliare il progetto di ampliamento della nostra fabbrica con altre linee di produzione per la preparazione e miscelazione dei nuovi prodotti per arrivare a soddisfare le tante richieste in tempi sempre più brevi. Sarà data massima importanza alla nuova linea di comunicazione con nuovi spot televisivi e nuovi e moderni restyling delle grafiche sulle etichette dei prodotti, sia per la linea per uso professionale che per la linea residenziale privato.





Questo 2024 sarà un anno di svolta.

Verissimo. Posso dire che il 2023 è stato il trampolino della svolta che continuerà per tutto l'anno, portando sicuramente risultati inimmaginabili solo fino all’anno scorso. Sono certa che Tecnostuk potrà arrivare a 10 milioni di fatturato nei prossimi 3/5 anni.