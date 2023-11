Heather Figallo: "Le differenze sono il nostro punto di forza e l'inclusività un valore"

Heather, sei nata e cresciuta negli States e attualmente lavori per una società Europea. Quali sono le maggiori differenze?

Credo che vivere in Europa sia fantastico: le persone si godono la vita molto di più e la famiglia è considerata davvero un valore. Oltretutto, qui il lavoro è solo uno dei tanti aspetti della vita, mentre negli Stati Uniti è una parte importante di come ci si definisce e ci si misura come individui. Personalmente, sono stata cresciuta con una forte influenza europea: mia madre era tedesca e, a dire il vero, sono l'unica persona della nostra famiglia nata negli Stati Uniti. Trascorrevamo molte delle nostre estati in Germania, quindi in fondo lo stile di vita europeo fa parte di me.

Sei sempre stata determinata, hai un curriculum ricchissimo e un percorso professionale straordinario. Qual è il tuo segreto?

Nella mia carriera mi sono sempre concentrata su alcuni punti ben precisi. Per prima cosa cerco sempre di tirare fuori il meglio dalle persone, investo molto tempo per capirne gli interessi, le motivazioni e le preoccupazioni. Cerco di ascoltare, più che parlare, soprattutto in caso di attriti o conflitti: quando serve dico sempre: "Mi fido di te e credo in te." Sembra che queste parole mettano le persone a loro agio e le rendano più disposte a mostrare i loro talenti. Credo sia veramente importante aiutare le persone a brillare e dare il meglio di sé. Quando si sblocca il talento, si diventa inarrestabili ed è divertente osservare chi dà il proprio meglio: non a caso, uno dei valori di Vueling è "Vincere Insieme". In secondo luogo, credo fortemente nell'onestà, che per me equivale a produttività. Quando il mio team è onesto in merito a un problema, si inizia a trovare una soluzione. Possiamo lavorare insieme, trovare delle soluzioni e andare avanti. È importante creare un ambiente sicuro in cui tutti possano esprimersi su preoccupazioni e sfide. Di nuovo, torniamo al tema della fiducia: alle persone dico sempre che mi fido di loro. Infine, ascolto più che parlare. C'è un vecchio detto: "Ci hanno dato due orecchie e una bocca. Ascolta il doppio del tempo che parli!". Ho imparato molto di più ascoltando, che non parlando. Seguendo queste tre regole, ho scoperto che è semplice sviluppare relazioni di squadra forti. In Vueling teniamo molto ad avere un ambiente sicuro in cui tutti possano avere il coraggio di esprimersi e di condividere le proprie idee. Ci rispettiamo a vicenda ascoltando le opinioni di ciascuno e ovviamente siamo sempre onesti e trasparenti nelle informazioni che condividiamo con gli altri.

Essere donna in posizioni apicali in aziende spesso molto maschili, non è facile.

In realtà, credo che la vita in generale sia più semplice di quanto molte persone non credano. Al lavoro non penso mai al fatto di essere donna: non mi sono mai detta: "Non avrò mai quell'opportunità perché sono donna." Al contrario, mi sono detta: "Qualcuno qui avrà quell'opportunità... Perché non io?". Se un progetto mi interessa, chiedo semplicemente di poter essere coinvolta; se desidero un'opportunità, esprimo il mio interesse. Credo che metà della battaglia risieda nel credere in se stessi e non avere paura di chiedere. Tante volte mi sono sentita domandare come avessi fatto ad avere questa o quella bella opportunità e io ho risposto che l'ho chiesto, semplicemente.

La tua esperienza in Vueling.

Sono fortunata che il mio modo di pensare sia in linea con il sistema di valori di Vueling. Vueling ha una forte mentalità basata sulla diversità e l'inclusione. In qualità di Chief Transformation Officer collaboro con la figura del Chief People Officer per promuovere la diversità e l'inclusione in tutta l'azienda, il che implica includere nelle attività persone che hanno esperienze e trascorsi diversi. La diversità è uno strumento importante per avere prospettive differenti, ma l'inclusione per me è più importante. Abbiamo lavorato per migliorare la diversità di genere: dal 2019 a oggi la leadership femminile è aumentata del 9% e il nostro Comitato Direttivo è uno dei pochi nel settore con oltre 57% di donne.

Credere nelle persone prima di tutto: questo è uno dei tuoi punti fermi, mi pare.

Devo ammettere che adoro incontrare nuove persone, conoscerle e lavorarci insieme. Una delle cose che preferisco del vivere in Europa e del lavorare in Vueling è la diversità dei contesti di provenienza delle persone. Un aspetto legato al mio incarico in particolare, che richiede di trascorrere molto tempo a risolvere i problemi più complessi dell'azienda. Uno degli strumenti più importanti che abbiamo per trovare soluzioni è la diversità delle persone: infatti, se avessimo tutti gli stessi background, esperienze e visione del mondo, troveremmo tutti la medesima soluzione.

Inclusione e diversità sono temi dei quali si parla molto, ma spesso non si fa abbastanza.

I temi della diversità e dell'inclusione possono essere travolgenti. In Vueling il nostro piano di Diversità e Inclusione si basa su alcuni pilastri strategici e lavoriamo costantemente per fare un'azione concreta per ciascun pilastro ogni trimestre così che poco a poco l'azienda migliora. Consiglio sempre di suddividerei grandi problemi in una serie di piccole soluzioni. Ad esempio, il punto di inizio è lo sviluppo e la condivisione di una dichiarazione di Diversità e Inclusione. In Vueling è l'ambiente di lavoro è dinamico ed entusiasmante e lavoriamo tutti per creare le condizioni affinché le persone raggiungano i loro obiettivi e sfruttino tutto il loro potenziale. Siamo impegnati a creare un luogo di lavoro diverso e inclusivo dove ciascuno si senta valorizzato, rispettato, incoraggiato per essere la versione migliore di se stesso. Crediamo che le nostre differenze siano il nostro punto di forza e ci sforziamo di promuovere una cultura di inclusività dove tutti i dipendenti si sentano benvenuti e sostenuti. Attraverso iniziative quali i nostri programmi di diversità e inclusione e le comunità di dipendenti stiamo lavorando per creare un ambiente di lavoro dove tutti possano crescere.

Qualcosa su di te per i nostri lettori.

Amo tantissimo il mio lavoro perché credo che mettere in relazione luoghi e persone sia fondamentale per rendere il mondo un luogo più inclusivo e accogliente. Dal mio punto di vista, credo sia fondamentale che le persone facciano esperienza di culture e contesti diversi. Viaggiare tanto contribuisce a creare empatia, comprensione e avere la mente aperta, un motivo in più per amare Vueling e il settore dei viaggi. La mia famiglia è stata molto felice di trasferirsi in Europa e devo ammettere che sia io che mio marito adoriamo l'Italia. Ovviamente, dal mio cognome, Figallo, si intuisce che abbiamo origini italiane e ogni volta che siamo in vacanza finiamo per recarci nelle splendide campagne vicino ad Acqui Terme.

Se volessi dare un suggerimento per il proprio futuro professionale alle ragazze italiane soprattutto, cosa diresti loro?

Bisogna credere in se stesse ed essere noi le nostre prime sostenitrici. Pensare alla propria carriera come a un romanzo che ci si accinge a scrivere in cui ogni lavoro e ogni posizione ne diventano un capitolo. Il capo può anche dirci cosa fare, ma solo noi abbiamo il controllo sulla nostra carriera. Occorre creare un piano iniziando dalla fine immaginando il lavoro che faremo quando potremo andremo in pensione: quale lavoro vorremmo che fosse? Da lì, si torna indietro e si ricercano quelle posizioni e quei progetti che rappresenteranno il capitolo giusto per il romanzo.