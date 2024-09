Emanuela Raiti: "Bisogna fare scelte sostenibili nel lungo termine, nulla deve essere percepito come proibito"

Qual è la chiave del vostro successo?

Lotus Bakeries sta crescendo in maniera esponenziale in Italia grazie all’unicità dei propri prodotti. Biscoff gioca nell’arena super competitiva dei biscotti, tuttavia grazie alla sua semplicità e al suo gusto unico è diventato un marchio molto amato e ricercato dagli italiani, che lo sperimentano anche in gustose ricette. Non appena il consumatore assaggia il gusto Biscoff abbiamo un tasso di riacquisto altissimo, cosa niente affatto scontata nel mondo del fast moving. Inoltre, in linea con la nostra missione di offrire un pizzico di gioia e felicità in diversi momenti della giornata e per qualsiasi consumatore, affianchiamo prodotti con un profilo nutrizionale più bilanciato, andando incontro a esigenze di un pubblico più ampio. Il tutto non solo nel mondo dei supermercati, ma anche nel fuori casa e online tramite il nostro Amazon Store.



Obiettivi per il futuro?

Per Lotus Bakeries si prospettano anni ancora in crescita, grazie all’espansione geografica, all’e-commerce e alle attività consumers sia per il mondo dei biscotti, che per le altre categorie di prodotti. In questo contesto, per il mio futuro, mi auguro di continuare a crescere professionalmente nel rispetto dei valori aziendali e dei miei valori personali. Ho due meravigliosi bambini e con la maternità ho dovuto affrontare scelte difficili, specialmente nel mondo lavorativo italiano. Tuttavia, resilienza, dedizione al lavoro e positività caratterizzano le soddisfazioni del mio percorso professionale e personale. Sono infatti una fiera “mamma equilibrista”, come mi piace chiamare tutte le donne manager in Italia. Ogni giorno lavoro anche con l’obiettivo che nessuna donna in Italia debba giustificare la propria ambizione non appena diventa madre e che tutte le donne siano valutate e pagate equamente per il loro lavoro al pari di qualsiasi uomo.