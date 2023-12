Elena Garbujo: "Ogni esperienza è stata una preziosa lezione di vita"

Elena, partiamo da te. Sei giovanissima e già una top manager, ma qual era il tuo sogno nel cassetto da piccola?

Fin da piccola ho sempre avuto l’obiettivo di generare un impatto positivo sul mondo, sognando di realizzarlo tramite la mia carriera professionale. Crescendo e acquisendo consapevolezza, ho esplorato vari ambiti per capire come realizzare le mie aspirazioni. Durante gli anni universitari mi sono avvicinata al mondo delle grandi aziende, e ho lavorato nei dipartimenti marketing delle sedi centrali di aziende multinazionali leader nel settore della cosmetica e della cura della persona e della casa, dove ho contribuito allo sviluppo di prodotti che avevano un legame con il mondo della sostenibilità ambientale. Con il tempo il mio sogno si è evoluto; ho compreso l'importanza di allineare i miei valori personali con quelli dell'azienda e ho capito di voler lavorare in un contesto dove la sostenibilità fosse intrinseca e non solo un'aggiunta. Sono così approdata in Swappie, azienda in cui l’economia circolare e la sostenibilità ambientale sono valori fondanti e al centro del business. Lavorare in un'azienda che rappresenta i miei valori e che genera un impatto reale è un sogno che diventa realtà.

Dall’università al mondo del lavoro il passo è stato breve.

Il mio percorso universitario e il mio ingresso nel mondo del lavoro si sono svolti in parallelo: non ho seguito il classico iter scolastico, tant'è che non ho atteso di laurearmi per immergermi nella realtà lavorativa, approfittando invece dei mesi estivi del periodo in cui ho frequentato l’università per darmi da fare. Il mio primo stage, svolto in consulenza del settore learning, mi ha insegnato la struttura e l’organizzazione che ancora oggi distingue il mio lavoro, oltre al rispetto per la risoluzione di problemi e dei rapporti con i diversi stakeholders. Nel secondo anno sono stata in Olanda, dove ho lavorato per una importante azienda multinazionale, così come il terzo anno a Parigi: due grandi scuole di marketing grazie alle quali il mio profilo professionale si è arricchito notevolmente. Ogni esperienza è stata una preziosa lezione di vita. Durante un periodo di cambiamenti e riflessioni sul mio futuro, ho ricevuto da Emma Lehikoinen, Chief Operating Officer di Swappie un messaggio inaspettato, che ha avuto un ruolo cruciale nel guidarmi verso la realtà lavorativa che desideravo.

Quanto è importante una solida preparazione ottenuta anche attraverso le esperienze all’estero?

Una solida preparazione, arricchita dalle esperienze internazionali, è assolutamente fondamentale. Grazie al mio percorso universitario, ho avuto l'opportunità di viaggiare e lavorare in diversi Paesi europei, vantaggio decisivo per la mia formazione. Non solo la preparazione pratica ricevuta nelle business school è stata cruciale, ma anche le solide basi fornite dal sistema educativo italiano, come quelle acquisite al liceo scientifico e nei primi anni di università. Una combinazione di esperienze educative e professionali all'estero che ha contribuito significativamente alla mia crescita personale e professionale.

Come sei arrivata in Swappie? Dall’Italia alla Finlandia, un bel cambiamento.

Ho conosciuto Swappie grazie al messaggio di Emma, proprio mentre consideravo l'idea di rientrare in Italia per esplorare nuove opportunità professionali. Il mio obiettivo era di lavorare in un’azienda per la quale la sostenibilità fosse intrinseca. Era da tempo che valutavo il settore tech, in combinazione con la sfera del marketing, materia in cui mi sono specializzata, per cui la proposta di Emma di gestire il mercato italiano di Swappie era decisamente entusiasmante. E così, dopo aver passato le selezioni, ho accettato il ruolo di Country Manager Italia e sono volata dalla Francia alla Finlandia, un trasloco facile grazie alle esperienze di trasferimento che avevo già vissuto in passato. Cogliendo questa opportunità con grande entusiasmo, ho iniziato una nuova, stimolante fase della mia carriera.

Swappie è leader del mercato dei cellulari ricondizionati, un prodotto talvolta ancora difficile da accettare.

Secondo le nostre ricerche recenti, stiamo osservando un trend positivo: anno dopo anno, gli italiani mostrano una crescente consapevolezza delle proprie responsabilità come cittadini del mondo, riconoscendo la necessità di esplorare alternative più sostenibili. La nostra ultima indagine, condotta da SWG, rivela uno scenario molto promettente e interessante, con una crescente attenzione al tema della sostenibilità. Questo fenomeno attraversa diverse generazioni, ciascuna con le sue specifiche tendenze di consumo, suggerendo che l'età influisce significativamente sui comportamenti d'acquisto. Più in generale, queste tendenze evidenziano una crescente sensibilità verso scelte più sostenibili nel consumo tecnologico.

Chi sono i vostri clienti ideali?

I nostri clienti ideali sono persone che hanno a cuore la salvaguardia del nostro pianeta e che sono interessate a rimanere aggiornate con le ultime tecnologie, cercando al contempo alternative sostenibili. Apprezzano un alto livello di prestazioni e design, ma anche aspetti innovativi e si impegnano a fare scelte consapevoli per ridurre l'impatto ambientale. Secondo il nostro report d’Impatto ambientale, i nostri iPhone ricondizionati producono il 78% in meno di CO2 rispetto alla produzione di un nuovo iPhone. Questo evidenzia come i nostri clienti, scegliendo i nostri prodotti, non solo rimangano al passo con le ultime tendenze tecnologiche, ma contribuiscano anche attivamente a ridurre l'impatto ambientale, sostenendo pratiche di consumo responsabile e sostenibile nel settore tecnologico.

I tuoi obiettivi per il prossimo futuro?

Per il 2024 la nostra azienda mira a consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato italiano con l'obiettivo di far comprendere meglio i vantaggi di questo settore, sia dal punto di vista ambientale sia economico. Ma non solo: continueremo a lavorare sull’offerta rivolta ai consumatori che decidono di cedere il proprio smartphone. Grazie a processi in costante evoluzione, siamo in grado di offrire valutazioni sempre più vantaggiose per i vecchi smartphone. Si tratta veramente di una situazione favorevole per tutti che richiede di adottare un diverso approccio: quando si decide di sostituire un dispositivo, è importante reimmetterlo sul mercato.

Qualcosa su di te per i nostri lettori: hobby o altro…

Durante il tempo libero adoro viaggiare. L'esplorazione di nuove destinazioni, l'immersione in culture diverse e la scoperta di panorami spettacolari sono esperienze che mi arricchiscono molto e a cui non rinuncio. Inoltre, fin da bambina ho coltivato una passione per il pattinaggio sul ghiaccio, attività che si adatta perfettamente al clima freddo della Finlandia.

Un tuo suggerimento alle ragazze che intendono fare carriera in ambito internazionale.

Il mio consiglio principale è di essere proattive. Viviamo in un mondo con molte opportunità, ma bisogna lavorare sodo e saperle cogliere. Vista la mia esperienza, ritengo fondamentale valorizzare l'importanza degli studi e arricchire il proprio profilo imparando sul campo tramite esperienze di lavoro, anche all'estero. Studiare e lavorare in un contesto internazionale non solo arricchisce il bagaglio culturale e professionale, ma apre anche a nuove prospettive e modi di pensare. Tutto questo permette di sviluppare competenze chiave come la flessibilità, la capacità di adattamento e la comprensione interculturale, fondamentali in un ambiente di lavoro sempre più globale. Bisogna cogliere ogni opportunità di apprendimento e crescita professionale per costruire una splendida carriera. Inoltre, meglio fare più esperienze senza aspettate il lavoro perfetto: il primo lavoro non deve essere per tutta la vita, ma le competenze che darà lo saranno eccome.